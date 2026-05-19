Росавиация ограничила работу аэропорта «Пулково»
В аэропорту «Пулково» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пяти сбитых украинских беспилотниках, летевших в направлении Москвы. По данным Росавиации, аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
По сведениям Минобороны РФ, за ночь силы ПВО нейтрализовали 315 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, в Крыму и над акваторией Азовского моря.