Росавиация ограничила работу аэропорта «Пулково»

В аэропорту «Пулково» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пяти сбитых украинских беспилотниках, летевших в направлении Москвы. По данным Росавиации, аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

По сведениям Минобороны РФ, за ночь силы ПВО нейтрализовали 315 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, в Крыму и над акваторией Азовского моря.

