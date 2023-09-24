Клиент PARI поставил более 100 000 рублей на победу «Зенита» над «Локомотивом» в девятом туре РПЛ

24 сентября в одном из центральных матчей девятого тура Российской премьер-лиги «Зенит» сыграет дома с «Локомотивом». Встреча в Санкт-Петербурге состоится на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

Букмекеры считают «Зенит» явным фаворитом. Поставить на победу петербуржцев можно по коэффициенту 1.45, что соответствует примерно 67% вероятности. Котировки на ничью составляют 4.90 (около 20%). Триумф «Локомотива» в линии PARI идет за 7.10 (приблизительно 13%).

Клиенты PARI считают фаворитом встречи «Зенит». На победу хозяев приходится 97% от общего оборота ставок на исход встречи, еще 2% от всего объема пари распределились в пользу триумфа «Локо», а 1% — в пользу ничьей.

Аналитики PARI ждут от команд Сергея Семака и Михаила Галактионова результативной игры. Вероятность того, что соперники забьют на двоих три гола и более, оценивается коэффициентом 1.60. При результативности в два мяча и менее сыграет котировка 2.35. Если же «Зенит» и «Локо» пробьют тотал больше 3.5, сыграет котировка 2.40. Стоит отметить, что за восемь стартовых туров РПЛ ставка на ТБ 2.5 в матчах с участием петербуржцев и москвичей сыграла по четыре раза.

Спрогнозировать голы в исполнении обеих команд предлагается за 1.78. Если обмена голами не случится, сыграет коэффициент 2.05. С начала сезона в матчах с участием «Зенита» в РПЛ ставка «обе забьют» прошла четыре раза, а в случае с «Локо» она сыграла сразу в шести встречах из восьми.

Самый вероятный вариант в линии на точный счет — победа хозяев 2:0 за 7.50. Поставить на триумф любого из соперников с сухим счетом можно за 2.40. Вероятность успеха действующего чемпиона России с форой (–1) котируется за 1.68. При этом если «Локомотив» проиграет с разницей не более чем в один мяч, сыграет ставка за 1.70.

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор, амбассадор PARI:

«Локомотив» выходит не в лучшей форме, ужасно сыграли с «Оренбургом», да и 3:2 с «Балтикой» тоже сомнительный повод для гордости. Никак Галактионову не удается сплотить молодых игроков, чтобы они выдавали более стабильную игру. «Зенит» же очень мотивирован набирать очки, нужно догнать и перегнать «Краснодар». Думаю, на своем поле должны легко забрать победу, голов от хозяев будет много, но и сами могут один мяч пропустить».

Самая крупная ставка на предстоящий матч — 110 000 рублей на победу «Зенита» по коэффициенту 1.45. В случае триумфа петербургской команды чистый выигрыш клиента PARI составит 49 500 рублей.

По итогам первых восьми туров «Зенит» в турнирной таблице РПЛ занимает второе место с 18 очками, отставая всего на один пункт от лидирующего «Краснодара». «Локо» же располагается на восьмой строчке с 12 баллами. На неделе перед игрой команды по-разному выступили на выезде в Кубке России. Петербуржцы обыграли «Ахмат» в серии пенальти после ничьей 3:3 в основное время. В свою очередь москвичи также разошлись миром с «Уралом», но в «послематчевой лотерее» потерпели поражение.

В чемпионатах России «Локомотив» в последний раз обыгрывал «Зенит» еще при Юрии Семине. 28 сентября 2019 года «железнодорожники» добились домашней победы 1:0 за счет дальнего удара Гжегожа Крыховяка. С того момента петербуржцы выиграли четыре матча, а еще три встречи завершились вничью. В прошлом сезоне команда Семака разгромила «Локо» на своем поле (5:0), а в Москве добилась волевой победы (2:1).