Главная / Технологии /

Продажи TSMC выросли на 26% в июле на фоне спроса на ИИ-чипы

Ведомости

Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) отчиталась о росте продаж в июле на 26%, передает Bloomberg.

Общий объем продаж в прошлом месяце составил 323,2 млрд тайваньских долларов, что соответствует $10,8 млрд.

С января по июль 2025 г. продажи продукции TSMC выросли на 38% по сравнению с показателями за период с января по июль 2024 г. Bloomberg со ссылкой на отчет Sony пишет, что TSMC, помимо лидерства в поставках чипов для ИИ, занимает значительною долю по поставкам полупроводников для смартфонов.

TSMC является производителей микросхем для американских Nvidia и AMD. В январе TSMC сообщила о рекордной квартальной прибыли – чистая прибыль компании за IV квартал 2024 г. выросла на 57% до 374,68 млрд тайваньских долларов ($11,4 млрд), а выручка увеличилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил 100%-ными пошлинами на чипы, если они не произведены в США. 3 марта Трамп заявлял, что TSMC вложит не менее $100 млрд в экономику США в ближайшее время, чтобы создать современные предприятия по производству полупроводников.

