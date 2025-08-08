Продажи TSMC выросли на 26% в июле на фоне спроса на ИИ-чипы
Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) отчиталась о росте продаж в июле на 26%, передает Bloomberg.
Общий объем продаж в прошлом месяце составил 323,2 млрд тайваньских долларов, что соответствует $10,8 млрд.
С января по июль 2025 г. продажи продукции TSMC выросли на 38% по сравнению с показателями за период с января по июль 2024 г. Bloomberg со ссылкой на отчет Sony пишет, что TSMC, помимо лидерства в поставках чипов для ИИ, занимает значительною долю по поставкам полупроводников для смартфонов.
TSMC является производителей микросхем для американских Nvidia и AMD. В январе TSMC сообщила о рекордной квартальной прибыли – чистая прибыль компании за IV квартал 2024 г. выросла на 57% до 374,68 млрд тайваньских долларов ($11,4 млрд), а выручка увеличилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.