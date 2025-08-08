Продажи TSMC выросли на 26% в июле на фоне спроса на ИИ-чипы

С января по июль 2025 г. продажи продукции TSMC выросли на 38% по сравнению с показателями за период с января по июль 2024 г. Bloomberg со ссылкой на отчет Sony пишет, что TSMC, помимо лидерства в поставках чипов для ИИ, занимает значительною долю по поставкам полупроводников для смартфонов.