Производитель чипов TSMC фиксирует рекордную квартальную прибыль

10 января сообщалось, что выручка компании увеличилась на 39%. По информации Bloomberg, рыночная стоимость чипов за прошедший год почти удвоилась. Вопреки ожиданиям аналитиков, которые пророчили показатель на уровне 854,7 в валюте Тайваня, с октября по декабрь 2024 г. в денежном выражении выручка компании составила 868,5 млрд тайваньских долларов. Чистая выручка компании за ноябрь 2024 г. составила 276,06 млрд тайваньских долларов, что на 34% больше, чем в ноябре 2023 г.