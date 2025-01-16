Производитель чипов TSMC фиксирует рекордную квартальную прибыль
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) сообщила о рекордной квартальной прибыли и ожидает устойчивого роста выручки в I квартале 2025 г. на фоне высокого спроса на чипы для систем искусственного интеллекта. Чистая прибыль компании за IV квартал 2024 г. выросла на 57% до 374,68 млрд тайваньских долларов ($11,4 млрд), а выручка увеличилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Reuters.
TSMC прогнозирует рост выручки в текущем квартале примерно на 37% до $25-25,8 млрд, а на весь 2025 г. ожидает ее рост в диапазоне 20-30%. Компания планирует увеличить капитальные затраты на 41% до $38-42 млрд в 2025 г. Несмотря на успешные финансовые показатели, TSMC сталкивается с проблемами из-за ограничений США на экспорт технологий в Китай.
Генеральный директор TSMC Си Си Вэй заявил, что компания подает заявки на специальные разрешения для клиентов, которые могут попасть под ограничения, и уверен, что разрешения будут получены.
Акции TSMC, самой дорогой компании Азии, выросли на 81% в 2024 г., но компания может столкнуться с дополнительными вызовами из-за новых ограничений администрации президента США Джо Байдена на экспорт чипов и технологий ИИ, а также потенциальных торговых барьеров, которые может ввести новая администрация Дональда Трампа, заключает агентство.
10 января сообщалось, что выручка компании увеличилась на 39%. По информации Bloomberg, рыночная стоимость чипов за прошедший год почти удвоилась. Вопреки ожиданиям аналитиков, которые пророчили показатель на уровне 854,7 в валюте Тайваня, с октября по декабрь 2024 г. в денежном выражении выручка компании составила 868,5 млрд тайваньских долларов. Чистая выручка компании за ноябрь 2024 г. составила 276,06 млрд тайваньских долларов, что на 34% больше, чем в ноябре 2023 г.
10 ноября 2024 г. Reuters сообщало, что США с 11 ноября запретили TSMC поставлять китайским клиентам чипы, которые используются в технологиях, связанных с искусственным интеллектом. Собеседник агентства уточнил, что экспортные ограничения вводятся на некоторые виды чипов компании.