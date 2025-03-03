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TSMC инвестирует $100 млрд в США для строительства заводов по производству чипов

Ведомости

Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) вложит не менее $100 млрд в экономику США в ближайшее время, чтобы создать современные предприятия по производству полупроводников, объявил американский президент Дональд Трамп.

«Сегодня Taiwan Semiconductor объявляет, что вложит как минимум $100 млрд новых инвестиций в США в ближайшее время для строительства передовых заводов по производству полупроводников», – сообщил Трамп журналистам.

Трамп подчеркнул, что в США будет производиться значительная часть всех чипов, которые выпускает компания.

Трамп заметил, что инвестиции Тайваня пойдут на строительство пяти передовых фабрик в Аризоне, и создадут тысячи рабочих мест.

«Эти инвестиции создадут сотни миллиардов долларов экономической активности и укрепят доминирование Америки в сфере искусственного интеллекта и не только» – добавил он. – «Полупроводники – это основа экономики XXI века, и на самом деле без полупроводников экономики просто не существует».

Трамп подчеркнул важность того, что чипы будут производиться именно в США.

«Как вы знаете, Тайвань практически монополизировал этот рынок, и, думаю, слово “практически” здесь даже неуместно – у них действительно монополия», – сказал он. – «И это потрясающий шаг со стороны самой мощной компании в мире».

Трамп также подчеркнул, что для США это является вопросом экономической и национальной безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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