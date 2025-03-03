TSMC инвестирует $100 млрд в США для строительства заводов по производству чипов
Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) вложит не менее $100 млрд в экономику США в ближайшее время, чтобы создать современные предприятия по производству полупроводников, объявил американский президент Дональд Трамп.
«Сегодня Taiwan Semiconductor объявляет, что вложит как минимум $100 млрд новых инвестиций в США в ближайшее время для строительства передовых заводов по производству полупроводников», – сообщил Трамп журналистам.
Трамп подчеркнул, что в США будет производиться значительная часть всех чипов, которые выпускает компания.
Трамп заметил, что инвестиции Тайваня пойдут на строительство пяти передовых фабрик в Аризоне, и создадут тысячи рабочих мест.
«Эти инвестиции создадут сотни миллиардов долларов экономической активности и укрепят доминирование Америки в сфере искусственного интеллекта и не только» – добавил он. – «Полупроводники – это основа экономики XXI века, и на самом деле без полупроводников экономики просто не существует».
Трамп подчеркнул важность того, что чипы будут производиться именно в США.
«Как вы знаете, Тайвань практически монополизировал этот рынок, и, думаю, слово “практически” здесь даже неуместно – у них действительно монополия», – сказал он. – «И это потрясающий шаг со стороны самой мощной компании в мире».
Трамп также подчеркнул, что для США это является вопросом экономической и национальной безопасности.