Эксперты назвали пять ключевых барьеров для роботизации в РФ
Дефицит кадров, высокая стоимость технологий и нехватка отечественных производителей препятствуют внедрению промышленных роботов в России. К таким выводам пришли эксперты ИТ-холдинга Т1, представившие исследование на конференции ЦИПР.
При этом 41% предприятий выбирают для внедрения именно отечественные разработки, а 23% компаний готовы инвестировать в промышленных роботов более 100 млн руб. в 2026 г. По оценкам Kept и «Промышленной робототехники», в 2025 г. плотность роботизации в России выросла на 36% и достигла 40 роботов на 10 000 работников. Однако таких темпов недостаточно, чтобы войти в топ-25 стран. Для сравнения: в Китае в эксплуатации находятся более 2 млн промышленных роботов.
Основные потребители промышленных роботов в России – фармацевтика (35% парка), пищевая промышленность (25%), автомобилестроение и металлургия (по 15%). Отставание от мировых лидеров эксперты связывают с тем, что в ведущих экономиках госпрограммы поддержки роботизации были запущены раньше: китайская стратегия «Сделано в Китае 2025» стартовала еще в 2015 г. Помимо дефицита линейных кадров, российский рынок сталкивается с нехваткой профильных специалистов: 43% компаний отметили дефицит инженеров по автоматизации, 41% – конструкторов, 35% – инженеров-электронщиков, 31% – программистов роботов.
Средний срок окупаемости робототехнических проектов в РФ составляет от 2,5 до 6 лет. Дальнейшее развитие роботизации может увеличить производительность в обрабатывающих производствах на 25,1% к 2030 г., а также стать стимулом для роста зарплат рабочих – на 11,5%. По данным «Ведомостей», в 2024 г. в России не хватало 60 000 специалистов по робототехнике, а к 2030 г. стране необходимо внедрить около 80 000 промышленных роботов. В 2026–2028 гг. в развитие роботизации промышленности планируется вложить более 40 млрд руб. При этом доля России в мировом парке роботов составляет менее 1%.