Эксперты назвали пять ключевых барьеров для роботизации в РФ

Средний срок окупаемости робототехнических проектов в РФ составляет от 2,5 до 6 лет. Дальнейшее развитие роботизации может увеличить производительность в обрабатывающих производствах на 25,1% к 2030 г., а также стать стимулом для роста зарплат рабочих – на 11,5%. По данным «Ведомостей», в 2024 г. в России не хватало 60 000 специалистов по робототехнике, а к 2030 г. стране необходимо внедрить около 80 000 промышленных роботов. В 2026–2028 гг. в развитие роботизации промышленности планируется вложить более 40 млрд руб. При этом доля России в мировом парке роботов составляет менее 1%.