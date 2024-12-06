В России не хватает 60 000 специалистов по робототехнике

В России не хватает 60 000 специалистов по робототехникеИнженеры уходят в ИТ и ОПК на более высокие зарплаты
Чтобы преодолеть дефицит кадров в сфере робототехники, нужно подготовить 60 000 специалистов, заявил председатель правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров 6 декабря в Госдуме на круглом столе по кадрам для роботизации, организованном партией «Новые люди».
«Нужно понимать, что мы делаем роботов для людей, т. е. это замена человека на производстве, в промышленности, но и нужны люди для роботов», – заявил Дудоров. По его словам, только в промышленности нужно 30 000–40 000 человек, которые должны понимать, что такое робот, зачем он необходим, какую экономику он формирует для предприятия и как он будет полезен. Еще 12 000–15 000 специалистов нужно для разработки и изготовления роботов и еще не менее 20 000 сотрудников для интеграции машин в производство. Таким образом, совокупно отрасли робототехники нужно не менее 60 000 человек.
Выполнение этих целевых показателей должно способствовать достижению цели по вхождению России к 2030 г. в топ-25 стран – лидеров по роботизации, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно данным Минпромторга, всего до 2030 г. в рамках федерального проекта по робототехнике нужно внедрить 100 000 роботов. В 2023 г. на предприятиях действовало уже 11 000 машин, говорил заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов в мае, о чем писали «Ведомости». Таким образом, в ближайшие годы нужно внедрить еще 85 000 роботов для выполнения президентского поручения, сообщил на круглом столе начальник отдела департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Руслан Ахмедов. Количество внедренных комплексов на производствах по итогам 2024 г. он не назвал.
В России на 10 000 сотрудников в промышленности приходится 19 роботов, уточнил Ахмедов. Сейчас на российском рынке работают 8-10 отечественных производителей роботов и более 100 интеграторов. Чиновник напомнил, что для поддержки отрасли робототехники уже действует ряд мер поддержки. В частности, предусмотрена компенсация до 50% затрат компаниям на приобретение отечественных роботов. До 2030 г. Минпромторг рассчитывает создать 30 центров по подготовки кадров для отрасли в разных федеральных округах. Также в эти сроки планируется обучить более 5000 студентов старших курсов вузов по направлению роботизации и более 5000 сотрудников промышленных предприятий.
Больше всего нужны инженеры-технологи, которые умеют разрабатывать роботизированные комплексы и внедрять их на производстве, замечает генеральный директор компании «Технорэд» Артем Лукин. Вторая категория – это операторы роботов. К третьей категории он отнес тех, кто будет заниматься фундаментальной наукой для того, чтобы вести разработку современных технологий. Поэтому кадровый дефицит в отрасли может быть даже выше – на уровне 80 000–100 000 человек, указал Лукин.
Ситуация усугубляется тем, что заказчикам робототехнических комплексов негде брать людей, поэтому они переманивают их у разработчиков, и дефицит кадров еще больше обостряется, обращает внимание Лукин. Нехватка готовых специалистов на рынке стала камнем преткновения для внедрения роботов в промышленности, говорит он.
Медиана предлагаемой зарплаты в целом по всем инженерным специальностям выросла на 18%, с 87 669 руб. за январь – октябрь 2023 г. до 103 662 за этот же период 2024 г., подсчитали в hh.ru. «Самые высокие зарплаты в этом году предлагают DevOps-инженерам (247 400 руб., +14%), главным инженерам проекта (143 600 руб., +23%) и инженерам ПНР (104 300 руб., +10%)», – рассказывал «Ведомостям» представитель hh.ru.
Для сравнения, по данным сервиса SuperJob, в октябре 2024 г. средняя зарплата ИТ-директора в Москве составила 650 000 руб. в месяц на руки, что на 18,2% больше, чем годом ранее. У разработчиков Python средний минимум заработной платы составляет 150 000 руб. в месяц, средний максимум – 300 000 руб., отмечалось в исследовании рекрутинговой компании Antal Talent в конце сентября. Разработчики Java получают минимум 150 000 руб. максимум – 330 000 руб.
Действительно, только в промышленности общая нехватка кадров в целом составляет 700 000 человек, а к 2030 г. она может вырасти до 3 млн человек, оценивает Дудоров. Отток квалифицированных кадров, таких как инженеры и робототехники, в другие сферы, обусловлен более привлекательными условиями труда и брендами компаний. Например, в IT-сфере требуется 1 млн специалистов, а в ОПК – 120 000 специалистов, говорит основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.
Отрасли может помочь переподготовка работников в рамках дополнительного профессионального образования, замечает Лукин. Чтобы восполнить дефицит кадров, не стоит ждать, когда студенты окончат университеты, а готовить специалистов текущих специальностей с прицелом на робототехнику, например, сварщиков-робототехников, пищевиков-робототехников и т. д., согласен Дудоров.
В программы вузов или ссузов было бы полезно внедрить полугодовой курс использования промышленных роботов вне зависимости от специальности, считает генеральный директор «Эйдос Робототехники» Антон Сурьянинов. Это можно рассматривать как инструмент или навык для повышения производительности труда, а не как отдельное образование – по аналогии с обучением работе на ПК, проводит параллель он.
Многие участники круглого стола обратили внимание на недостаток материальной базы в учебных заведениях. «Необходимо принимать серьезные шаги, такие, как целенаправленное оснащение российских высших учебных заведений и колледжей российскими роботехническими комплексами и технологиями, чтобы подготавливать специалистов», – обратил внимание Дудоров. В основном в вузах и ссузах используются европейские или японские образцы, а в текущей ситуации нужно делать упор на промышленных роботов отечественного производства, вторит ему генеральный директор компании «Тесвел» Сергей Моршанский.
С 1 сентября 2024 г. в школах на уроках труда ввели обязательный раздел по робототехнике, напомнил генеральный директор «Промобота» Максим Чугунов. Глава компании предложил школам бесплатную образовательную лицензию на программное обеспечение «Промобота», чтобы учебные заведения при отсутствии возможности приобретения самих комплексов могли в виртуальном формате иметь материально-техническую базу и обучаться на ней.
Нужны асимметричные решения – работа с открытыми технологиями, или open source, шеринг спецификаций оборудования и софта, считает Фролов. Это позволит разбирать роботов «до последних винтиков» и собирать обратно и экспортировать продукты, как минимум в рамках стран БРИКС. Немаловажны и стандарты обучения, сквозной подход к роботизации – через школы, ссузы и вузы на заводы, а также подкованные преподаватели, заключил он.