В России не хватает 60 000 специалистов по робототехнике

«Нужно понимать, что мы делаем роботов для людей, т. е. это замена человека на производстве, в промышленности, но и нужны люди для роботов», – заявил Дудоров. По его словам, только в промышленности нужно 30 000–40 000 человек, которые должны понимать, что такое робот, зачем он необходим, какую экономику он формирует для предприятия и как он будет полезен. Еще 12 000–15 000 специалистов нужно для разработки и изготовления роботов и еще не менее 20 000 сотрудников для интеграции машин в производство. Таким образом, совокупно отрасли робототехники нужно не менее 60 000 человек.