На нацпроект по робототехнике и станкостроению дают 300 млрд рублей

В тоже время, добавил глава правительства, темпы роста производства в робототехнике с начала года составили свыше 50%. Но, по его словам, внутренний рынок для робототехники еще только предстоит сформировать и он не должен ограничиваться исключительно промышленными образцами. «Многие решения, технологии, инновации могут быть применимы в горнодобывающей сфере, в логистике, в сельском хозяйстве и многих других отраслях. Речь идет не только о конкретных производствах, но и о создании полноценной и крайне важной для государства индустрии со своей испытательной базой, центром компетенций и так далее», – заявил премьер.