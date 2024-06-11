На нацпроект по робототехнике и станкостроению дают 300 млрд рублей

На нацпроект по робототехнике и станкостроению дают 300 млрд рублейОсновными получателями субсидий по станкостроению могут стать предприятия «Ростеха»
Правительство намерено сформировать новый нацпроект по развитию станкоинструментальной промышленности и робототехники, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства 11 июня. Необходимый объем финансирования данного нацпроекта до 2030 г. составит более 300 млрд руб.
По словам премьера, несмотря на низкую базу, принятые в 2023 г. меры позволили нарастить производство станкоинструментальной продукции на 60%. По отдельным направлениям удалось достичь более высоких результатов: например, производство металлорежущих станков выросло на 96%, а кузнечно-прессового оборудования – на 370%. При этом уже за первые четыре месяца 2024 г. выпуск станкоинструментальной продукции вырос на треть, продолжил Мишустин.
В тоже время, добавил глава правительства, темпы роста производства в робототехнике с начала года составили свыше 50%. Но, по его словам, внутренний рынок для робототехники еще только предстоит сформировать и он не должен ограничиваться исключительно промышленными образцами. «Многие решения, технологии, инновации могут быть применимы в горнодобывающей сфере, в логистике, в сельском хозяйстве и многих других отраслях. Речь идет не только о конкретных производствах, но и о создании полноценной и крайне важной для государства индустрии со своей испытательной базой, центром компетенций и так далее», – заявил премьер.
В конце октября 2023 г. вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров (с мая 2024 г. в новом правительстве – первый вице-премьер) уже сообщал о выделении госпредприятиям 300 млрд руб. на развитие промышленных роботов в России до 2030 г. «Общий объем федерального проекта составляет более 500 млрд руб. с региональными и внебюджетными инвестициями», – уточнил Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы Минпромторга, основной акцент в обновленном федеральном проекте делается не только на традиционные металлообрабатывающие, металлорежущие станки, но также и на современное оборудование по аддитивным технологиям и робототехнике.
К концу 2023 г. на российских предприятиях было внедрено около 11 000 роботов, сообщал в мае 2024 г. заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов. К 2030 г. на российских предприятиях должно появиться более 94 000 роботов, писали «Ведомости» в середине мая.
Представитель Минпромторга рассказал «Ведомостям», что министерство будет администрировать указанный нацпроект, а деталями будет готово поделиться после формирования паспорта проекта, которое завершится к 1 сентября. Новый национальный проект по станкостроению, разрабатываемый «Ростехом» совместно с Минпромторгом, даст ресурс, необходимый для ускоренного импортозамещения и роста собственного производства, заявил управляющий директор по станкостроению и особым проектам «Ростеха» Семен Якубов.
Станкостроение является проблемной областью на протяжении многих лет, подтверждает заместитель директора технологической практики Kept Алексей Науменко. Старые советские предприятия закрывались, новые не строились, а большинство станков импортировать из Европы, Японии или Кореи, поясняет он. Без развития собственного станкостроения крайне сложно обеспечить рост промышленного производства продукции современного уровня, добавляет Науменко.
В настоящее время спрос на роботизированные станки и в целом на станки несущественен, потому что промышленные предприятия используют существующую базу станков, говорит Науменко. «Но на горизонте 3-5 лет этот спрос будет увеличиваться из-за отсутствия поддержки текущих мощностей станков после ухода крупных вендоров. Китайские [поставщики] все равно не смогут полноценно заменить действующие сейчас европейские станки», – считает он.
Но, по словам Науменко, российские промышленные компании все большее внимание уделяют отечественным производителям. Это, пояснил он, позволяет минимизировать риски связанные с зависимостью от иностранных поставщиков и компонентной базы, а также от слабо прогнозируемых условий гарантийных обязательств иностранных вендоров. Среди основных производителей станков в России Науменко назвал НПО «Станкостроение» в Башкирии и «Станкотех» (Коломна), которые входят в станкостроительный холдинг «Стан» «Ростеха», а также Липецкий станкостроительный завод и Ульяновский станкостроительный завод.
Представитель «Ростеха» подтвердил, что последние несколько лет госкорпорация совместно с Минпромторгом проводит системную работу по развитию группы «Стан». Ее собеседник называет крупнейшим отечественным производителем станков. «Стан» занимается разработкой и производством станков для авиации, двигателестроения, автомобильной промышленности, атомной энергетики и других отраслей.
По словам эксперта ГК «Цифра» Владимира Широкорада, промышленность однозначно нуждается в наращивании производства систем с числовым программным управлением (ЧПУ) для станков и отечественного ПО для таких систем. Но еще больше, по его словам, необходимо усиление институтов по подготовке квалифицированных кадров для работы со высокопроизводительным оборудованием.