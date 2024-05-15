Более 90 000 роботов будут вкалывать на российских заводах к 2030 году

К концу 2024 г. в промышленности должно работать уже 14 400 роботов, следует из презентации, которую Львов показывал во время своего выступления. Выполнение этих целевых показателей должно способствовать достижению цели по вхождению России в топ-25 стран – лидеров роботизации, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, отметил Львов. Среди регионов, в которых есть компании с компетенциями по производству роботов, замдиректора департамента Минпромторга назвал Пермский край, Челябинскую область и Республику Татарстан. Важную роль будут играть также интеграторы и предприятия обрабатывающей промышленности.