Более 90 000 роботов будут вкалывать на российских заводах к 2030 году

Более 90 000 роботов будут вкалывать на российских заводах к 2030 годуТакие амбициозные планы есть у Минпромторга
К 2030 г. на российских предприятиях должно появиться более 94 000 роботов. Такими целевыми показателями на дне технологического лидерства на ВДНХ 14 мая поделился заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов. По его словам, в 2023 г. на предприятиях внедрено пока лишь 11 000 роботов.
К концу 2024 г. в промышленности должно работать уже 14 400 роботов, следует из презентации, которую Львов показывал во время своего выступления. Выполнение этих целевых показателей должно способствовать достижению цели по вхождению России в топ-25 стран – лидеров роботизации, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, отметил Львов. Среди регионов, в которых есть компании с компетенциями по производству роботов, замдиректора департамента Минпромторга назвал Пермский край, Челябинскую область и Республику Татарстан. Важную роль будут играть также интеграторы и предприятия обрабатывающей промышленности.