В России появится маркетплейс запчастей для роботов и дронов

В России появится маркетплейс запчастей для роботов и дроновЭто может сократить сроки доставки деталей разработчикам
Консорциум робототехники запустит отраслевой маркетплейс, на котором можно будет приобрести запчасти для роботов и беспилотников отечественных вендоров. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель правления консорциума, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Рабочую бета-версию маркетплейса RuBot презентовали в начале ноября 2024 г. на Русском экономическом форуме в Челябинске. По словам Дудорова, полноценно площадка заработает уже в начале 2025 г.
Через маркетплейс производители робототехники и беспилотных систем смогут продавать различные модули, микросхемы и микроэлектронные элементы. Например, приемники, моторы, рамы, полетные контроллеры, FPV-камеры, видеопередатчики и стеки, следует из презентации Дудорова. По его словам, консорциум видит высокий спрос на готовые БПЛА или компоненты для них, такие как пропеллеры, электродвигатели, рамы, контроллеры управления полетом, передатчики связи и проч. Но есть и отдельные запросы на микроэлектронные компоненты и электронные модули, добавляет он.