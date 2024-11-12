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В России появится маркетплейс запчастей для роботов и дронов

Это может сократить сроки доставки деталей разработчикам
Анна Устинова
В России робототехникой занимается пока менее 500 компаний/ Евгений Разумный / Ведомости

Консорциум робототехники запустит отраслевой маркетплейс, на котором можно будет приобрести запчасти для роботов и беспилотников отечественных вендоров. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель правления консорциума, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Рабочую бета-версию маркетплейса RuBot презентовали в начале ноября 2024 г. на Русском экономическом форуме в Челябинске. По словам Дудорова, полноценно площадка заработает уже в начале 2025 г.

Через маркетплейс производители робототехники и беспилотных систем смогут продавать различные модули, микросхемы и микроэлектронные элементы. Например, приемники, моторы, рамы, полетные контроллеры, FPV-камеры, видеопередатчики и стеки, следует из презентации Дудорова. По его словам, консорциум видит высокий спрос на готовые БПЛА или компоненты для них, такие как пропеллеры, электродвигатели, рамы, контроллеры управления полетом, передатчики связи и проч. Но есть и отдельные запросы на микроэлектронные компоненты и электронные модули, добавляет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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