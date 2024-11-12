В России появится маркетплейс запчастей для роботов и дронов

Через маркетплейс производители робототехники и беспилотных систем смогут продавать различные модули, микросхемы и микроэлектронные элементы. Например, приемники, моторы, рамы, полетные контроллеры, FPV-камеры, видеопередатчики и стеки, следует из презентации Дудорова. По его словам, консорциум видит высокий спрос на готовые БПЛА или компоненты для них, такие как пропеллеры, электродвигатели, рамы, контроллеры управления полетом, передатчики связи и проч. Но есть и отдельные запросы на микроэлектронные компоненты и электронные модули, добавляет он.