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ВТБ предоставил первый технологический кредит производителю российских роботов

Сумма кредита составила 2 млрд рублей
Мария Арялина
Пресс-служба «ЧКПЗ»

ВТБ предоставил технологический кредит челябинскому «Заводу роботов» в размере 2 млрд руб. под поручительство ВЭБ.РФ в рамках «Фабрики проектного финансирования». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ВТБ и подтвердили представители ВЭБ.РФ и разработчика. Это первая сделка в рамках программы ускоренной процедуры предоставления поручительств по проектам технологического суверенитета и «инструмент планируется масштабировать», уточнил заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

По словам представителя ВТБ, проект «Завод роботов» предполагает организацию серийного производства промышленных роботов-манипуляторов для импортозамещения такой продукции на рынке. Разрабатываемые модели роботов универсальные и могут использоваться во всех отраслях промышленности, а также в высших и средних специальных учебных учреждениях с образовательной целью, уточнил заместитель генерального директора «Завода роботов» Александр Горькуша. По его словам, планируется, что на полученные средства завод расширит модельный ряд и займется выпуском универсальных промышленных роботов грузоподъемностью от 6 до 250 кг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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