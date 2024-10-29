ВТБ предоставил первый технологический кредит производителю российских роботов

По словам представителя ВТБ, проект «Завод роботов» предполагает организацию серийного производства промышленных роботов-манипуляторов для импортозамещения такой продукции на рынке. Разрабатываемые модели роботов универсальные и могут использоваться во всех отраслях промышленности, а также в высших и средних специальных учебных учреждениях с образовательной целью, уточнил заместитель генерального директора «Завода роботов» Александр Горькуша. По его словам, планируется, что на полученные средства завод расширит модельный ряд и займется выпуском универсальных промышленных роботов грузоподъемностью от 6 до 250 кг.