Самая дорогая квартира Москвы, бизнес-джеты и другие непрофильные инвестиции госкапиталиста
- Елена Виноградова,
- Ринат Сагдиев,
- Ирина Грузинова
- / Ведомости
Самая дорогая из выставленных в открытую продажу квартир в Москве – трехэтажный особняк площадью 3175 кв. м под названием Villa Arbat в Кривоарбатском переулке. Владелец просит за нее 4,19 млрд руб. (около $74 млн), сообщила на прошлой неделе консалтинговая компания Blackwood. Квадратный метр в вилле стоит на 30% дороже, чем средняя элитная недвижимость в столице, уточнялось в сообщении. Здание заметно дороже других выставленных в открытую продажу московских особняков. Доходный дом статского советника Павла Шелапутина – пятиэтажный особняк 1907 г. на Ильинке, занимающий, по данным агентства Savills, второе место по стоимости, выставлен на продажу за $55 млн (см. фото и врез).
«Проект известного французского архитектора Доминика Эртенберже, выполненный в стиле неоклассицизма, Villa Arbat предстает перед нами сдержанным, строгим и одновременно роскошным, элегантным и гармоничным. Архитектурное убранство особняка возвращает нас в эпоху изысканности, спокойствия и великолепия Людовика XVI», – хвалит Blackwood особняк. Фасадная часть здания украшена 14-метровой ротондой с балконом, во дворе-патио устроен красивый фонтан, интерьеры украшены богатой лепниной, позолотой и мрамором. Великолепный особняк, отвечающий всем потребностям респектабельной семьи, заключают авторы объявления.
Самые дорогие особняки Москвы в открытой продаже
Как выяснили «Ведомости», эффектный объект недвижимости через цепочку структур принадлежит компании 49-летнего Михаила Шелкова, совладельца крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» и давнего знакомого гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова (данные СПАРК и других реестров – см. врез). Особняк был перестроен совсем недавно. Право собственности на дом было оформлено 6 марта 2017 г., и он почти сразу был выставлен на продажу. Шелков еще и мажоритарный владелец компании Blackwood, занимающейся продажей особняка.
Для Шелкова недвижимость – часть инвестиционного бизнеса, Villa Arbat – девелоперский проект, изначально делавшийся на продажу, говорит представитель Шелкова. «Михаил Евгеньевич реализовал этот инвестконтракт с нуля, придумал идею строительства именно классического особняка и контролировал все этапы реализации от проектирования и разработки архитектурного проекта до строительства и сдачи в эксплуатацию», – добавляет он.
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