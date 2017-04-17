Самая дорогая квартира Москвы, бизнес-джеты и другие непрофильные инвестиции госкапиталиста

Михаил Шелков инвестировал в масштабные проекты: его структурам принадлежат акции «ВСМПО-Ависмы» и самый дорогой особняк в Москве

Статья опубликована в № 4303 от 17.04.2017 под заголовком: От титана до бизнес-джетов

Самая дорогая из выставленных в открытую продажу квартир в Москве – трехэтажный особняк площадью 3175 кв. м под названием Villa Arbat в Кривоарбатском переулке. Владелец просит за нее 4,19 млрд руб. (около $74 млн), сообщила на прошлой неделе консалтинговая компания Blackwood. Квадратный метр в вилле стоит на 30% дороже, чем средняя элитная недвижимость в столице, уточнялось в сообщении. Здание заметно дороже других выставленных в открытую продажу московских особняков. Доходный дом статского советника Павла Шелапутина – пятиэтажный особняк 1907 г. на Ильинке, занимающий, по данным агентства Savills, второе место по стоимости, выставлен на продажу за $55 млн (см. фото и врез).

«Проект известного французского архитектора Доминика Эртенберже, выполненный в стиле неоклассицизма, Villa Arbat предстает перед нами сдержанным, строгим и одновременно роскошным, элегантным и гармоничным. Архитектурное убранство особняка возвращает нас в эпоху изысканности, спокойствия и великолепия Людовика XVI», – хвалит Blackwood особняк. Фасадная часть здания украшена 14-метровой ротондой с балконом, во дворе-патио устроен красивый фонтан, интерьеры украшены богатой лепниной, позолотой и мрамором. Великолепный особняк, отвечающий всем потребностям респектабельной семьи, заключают авторы объявления.

Самые дорогие особняки Москвы в открытой продаже

М. Стулов / Ведомости Пятиэтажный дом, перестроенный в 1930 г. особняк статского советника Ивана Бенкендорфа (Страстной бульвар д. 6, стр. 1.). Занят коммерческими помещениями класса С, стоит $44 млн. 1/6 М. Стулов / Ведомости Пятиэтажный особняк 1910 г. постройки расположен по адресу Большая Дмитровка, 23. Занят бизнес-центром класса В+, стоит $50 млн 2/6 М. Стулов / Ведомости Один из бывших домов Иосифо-Волоколамского подворья, 1875 г. постройки (ул. Ильинка, д. 15). Трехэтажный особняк стоит $52 млн. Сейчас в нем располагается бизнес-центр 3/6 М. Стулов / Ведомости Здание в Малом Власьевском переулке — ансамбль городской усадьбы купца Ивана Коровина из 4-х строений, 1903 г. постройки. Используется как жилая резиденция, стоит $55 млн 4/6 М. Стулов / Ведомости Доходный дом статского советника Павла Шелапутина расположен по адресу Ильинка, 13 . Пятиэтажный особняк 1907 г. постройки стоит $58 млн. Первые этажи заняты торговыми помещениями, на остальных – офисы класса В+ 5/6 Е. Разумный / Ведомости Трехэтажный особняк, построенный на месте одного из зданий Российского международного центра творческой реабилитации инвалидов, находится в Кривоарбатском переулке, его цена — $75 млн. Сейчас в особняке располагается жилая резиденция Villa Arbat 6/6

Как выяснили «Ведомости», эффектный объект недвижимости через цепочку структур принадлежит компании 49-летнего Михаила Шелкова, совладельца крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» и давнего знакомого гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова (данные СПАРК и других реестров – см. врез). Особняк был перестроен совсем недавно. Право собственности на дом было оформлено 6 марта 2017 г., и он почти сразу был выставлен на продажу. Шелков еще и мажоритарный владелец компании Blackwood, занимающейся продажей особняка.

Для Шелкова недвижимость – часть инвестиционного бизнеса, Villa Arbat – девелоперский проект, изначально делавшийся на продажу, говорит представитель Шелкова. «Михаил Евгеньевич реализовал этот инвестконтракт с нуля, придумал идею строительства именно классического особняка и контролировал все этапы реализации от проектирования и разработки архитектурного проекта до строительства и сдачи в эксплуатацию», – добавляет он.