Самая дорогая квартира в Москве продается за 4,1 млрд рублей

Самая дорогостоящая квартира в Москве выставлена на продажу по цене 4,19 млрд руб., сообщает компания Blackwood. Лот представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание площадью 3715 кв. м под названием Villa Arbat в Кривоарбатском переулке. Особняк реализуется именно как единая квартира с соответствующим статусом. Стоимость квадратного метра помещений составляет более 1,12 млн руб., что на 30% выше средневзвешенной цены предложения в элитном сегменте Москвы.

В то же время самые дорогие апартаменты, предлагаемые на продажу в Москве, обойдутся потенциальному покупателю почти на 1 млрд руб. дешевле. В гостинице «Москва» на продажу выставлены двухуровневые апартаменты площадью 1256 кв. м, расположенные на 12-м и 13-м этажах. Это помещение с двумя балконами, высотой потолков от 3,4 до 6,5 м со свободной планировкой и функциональным зонированием. Общая стоимость апартаментов составляет 3,51 млрд руб. Цена квадратного метра лота – 2,79 млн руб., что на 77% превышает среднюю стоимость квадратного метра в апартаментах элит-класса в Москве.

По оценке Blackwood, средневзвешенная цена предложения в элитном сегменте жилья в 2016 г. снизилась на 21% в сравнении с результатами 2015 г. В сегменте апартаментов снижение за год составило 10%.