Главные итоги Петербургского форума-2018

Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Завершились первые два основных дня Петербургского международного экономического форума-2018. «Ведомости» подводят их итоги.

Новый акционер «Магнита»

Еще не завершились первые сессии ПМЭФа, когда ВТБ объявил о продаже части своей доли в «Магните». Госбанк стал крупнейшим акционером ритейлера в этом году, выкупив у его основателя Сергея Галицкого около 29% за 138 млрд руб. Теперь банк продал больше 40% своего пакета или 11,8% акций ритейлера. Покупателем стала Marathon Group Александра Винокурова, зятя министра Сергея Лаврова. Сумма сделки не раскрывается. Такой пакет на закрытие торгов на Московской бирже 23 мая стоил 62,5 млрд руб. Покупателя кредитовал сам ВТБ.

Завершение налогового маневра в нефтяной отрасли

После более чем двух лет споров нефтяников и Минфина нефтегазовый налоговый маневр решено завершить. Так постановил в конце апреля президент России Владимир Путин, рассказали «Ведомостям» источники. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в Петербурге подтвердил, что реформа завершится. К 2024 г. будет обнулена экспортная пошлина на нефть и соразмерно вырастет налог на добычу полезных ископаемых. Чтобы поддержать нефтепереработку и избежать роста цен на бензин, Минфин готов предоставить бизнесу компенсации – отрицательные акцизы на нефть, а также понизить акцизы на нефтепродукты.

Создание инфраструктурного фонда

В 2019 г. в России появится специальный фонд для инфраструктурных инвестиций, объявил в четверг Силуанов. Фонд создается на шесть лет, его размер может превысить 3% ВВП. Деньги планируется занимать, однако, если правительство сможет ускорить экономический рост, то размер госдога к ВВП не вырастит. Фонд должен стать одним из драйверов экономики. Добиться ускорения роста потребовал Путин в новом майском указе. Там говорится, что Россия до 2024 г. должна войти в число пяти крупнейших экономик мира.

Силуанов предложил изъять излишки доходов у Москвы

Силуанов предложил подумать над перераспределением налога на прибыль между регионами, забрав больше у богатых и отдав бедным. На это резко отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин. «Отбирать и делить» – не так давно в нашей истории это было чуть ли не национальной идеей. Но с каждым разом в результате такой практики пирог для дележа становился все меньше», – написал градоначальник на своем сайте.

Фонд плохих долгов вырос вдвое

Примерно 2,1 трлн руб. – такой суммы должен достигнуть к концу 2018 г. Фонд плохих долгов, который Центробанк создает на базе санируемого банка «Траст». Совсем недавно, в апреле, регулятор оценивал размер фонда вдвое меньше (1,1 трлн руб). Новая сумма появилась из-за большего объема передаваемых активов, в том числе непрофильных, пояснил в Петербурге зампред ЦБ Василий Поздышев.

Согаз поглотил «ВТБ Страхование»

Крупнейший игрок за всю историю российской страховой отрасли появится в результате сделки ВТБ и «Согаза». По соглашению, подписанному на форуме, госбанк продает «Согазу» свой страховой бизнес. В объединенной компании у ВТБ будет 10%. Сумма сделки не раскрывается. Прибыль от нее президент ВТБ Андрей Костин оценил в десятки миллиардов рублей.

Проект «Лукойла» и «Газпрома» на Крайнем Севере

«Лукойл» и «Газпром» договорились создать совместное предприятие для разработки Лаявожского и Ванейвисского месторождений. Они находятся в Ненецком автономном округе, запасы составляют около 300 млрд куб. м газа, сказал президент «Лукойла» Вагит Алекперов. «Лукойл» претендовал на месторождения еще два года назад, но, как и «Роснефть», проиграл на аукционе «Газпрому».

Извинения Грефа

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что после выхода скандального отчета аналитиков «Сбербанк CIB» о «Газпроме» лично звонил упомянутым в нем людям и извинялся. Конкретно Греф назвал только председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Но извинения получил и Геннадий Тимченко – он сам рассказал об этом. В отчете «Сбербанк CIB» основными выгодоприобретателями от крупных проектов «Газпрома» были названы подрядчики компании. После выхода отчета его автор Александр Фэк и руководитель аналитического управления Александр Кудрин покинули «Сбербанк CIB». Греф упрекнул Фэка в непрофессионализме. Аналитик с этим не согласен.

Новый проект Total и Новатэк

Total договорилась с «Новатэком» о вхождении в проект «Арктик СПГ – 2», который оценивается в $25,5 млрд. Французская компания получит 10% и возможность увеличить долю до 15%. А учитывая, что у Total уже есть около 19% акций «Новатэка», то общая доля Total в проекте будет около 21,5%. «Арктик СПГ – 2» – это второй проект «Новатэка» по производству сжиженного природного газа после «Ямал СПГ». Строительство завода могут начать в 2019 г.

Эмоции второго дня Петербургского форума