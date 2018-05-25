ВТБ продал страховой бизнес «Согазу»

Группа ВТБ получит примерно 10% объединенной страховой компании А. Махонин / Ведомости

Группа ВТБ подписала соглашение с группой «Согаз» о продаже ей своего страхового бизнеса, сообщается на сайте ВТБ. В результате сделки появляется «крупнейший игрок за всю историю российской страховой отрасли», говорится в сообщении. Закрыть сделку планируется в III квартале 2018 г. после получения всех необходимых согласований.

Сумма сделки в пресс-релизе не раскрывается. Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что сумма сделки составляет «десятки» миллиардов рублей, передает «Интерфакс». По словам Костина, ВТБ получит около 10% объединенной страховой компании.

Президент - председатель правления ВТБ уточнил, что объединенную компанию возглавит нынешний руководитель «Согаза» Антон Устинов. Ранее Костин отмечал, что в новую структуру уйдет «основной костяк» команды «ВТБ страхования» во главе с руководителем команды Геннадием Гальпериным. «Руководитель компании [«ВТБ cтрахование» Геннадий] Гальперин будет первым заместителем [нынешнего руководителя «Согаза»] Антона Алексеевича [Устинова] в объединенной компании», - приводит агентство слова Костина.

Ранее на годовом собрании акционеров президент - председатель правления ВТБ отмечал, что группа получит «большую прибыль по этой сделке» и будет работать в рамках объединенной корпорации.

О том, что «ВТБ страхование» и «Согаз» обсуждают слияние, руководитель банка сообщил в беседе с агентством Reuters еще в январе. В конце апреля источники «Ведомостей» рассказали, что компании достигли договоренности. Нерешенным на тот момент оставался вопрос, кто будет руководить объединенной на базе «Согаза» компанией.

«ВТБ страхование» требовало назначить генеральным директором своего гендиректора Гальперина, уточнял один из источников «Ведомостей». В середине мая Андрей Костин подтвердил, что ВТБ договорился об объединении «ВТБ страхования» и «Согаза», не раскрыв подробностей.

«Согаз» является крупнейшей страховой компанией в России со сборами более 158 млрд руб. в 2017 г., по оценке ЦБ. «ВТБ страхование» – четвертая по размеру премий страховая компания: 79,7 млрд руб. в 2017 г.

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