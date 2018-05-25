Эмоции второго дня Петербургского форума
Переживания участников в объективе фотографов
Вице-премьер Виталий Мутко во время сессии «Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России»
1/13
Председатель совета директоров «Тинькофф банка» Олег Тиньков и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (слева направо) во время делового завтрака Сбербанка «Новая экономическая повестка (НЭП): что, как, кто?»
2/13
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин
3/13
Генеральный прокурор Юрий Чайка во время сессии «Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса»
4/13
Губернатор Кировской области Игорь Васильев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (слева направо) во время сессии «Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России»
5/13
Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания
6/13
Президент Франции Эммануэль Макрон во время бизнес-диалога «Россия – Франция»
7/13
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия, председатель совета директоров Arabian Oil Company (Saudi Aramco) Халид А. аль-Фалих во время сессии «Энергетическая трансформация»
8/13
Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков
9/13
Йогин, мистик, основатель фонда «Иша» Джагги Васудев (Садхгуру)
10/13
Президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов
11/13
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
12/13
Помощник президента Андрей Белоусов во время сессии «Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России»
13/13
Самые популярные галереи