ООН очищает мировой рынок удобрений для «Фосагро»

Статья опубликована в № 4872 от 08.08.2019 под заголовком: ООН очищает рынок удобрений для «Фосагро»

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Крупнейший производитель фосфорных удобрений в России и четвертый в мире – «Фосагро» Владимир Горовых/ТАСС

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO) ООН приняла Международный кодекс поведения в области устойчивого использования удобрений. Его обсуждение длилось с 2017 г. и завершилось в конце июня 2019 г. Текст документа опубликован на сайте организации. Задача кодекса – ликвидация голода, повышение безопасности продуктов питания и стимулирование применения безопасных удобрений. Он содержит рекомендации по выработке законодательных норм, ограничивающих продажи и применение фосфорных удобрений, содержащих тяжелые металлы (кадмий, свинец, ртуть и никель) и другие загрязняющие вещества (мышьяк), которые могут попасть в почву.

Ключевыми производителями фосфорных удобрений с содержанием кадмия менее 20 мг/кг являются Китай, Россия, Саудовская Аравия, Иордания и Бразилия, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Из мировых подтвержденных запасов руды на фосфаты с содержанием кадмия ниже 20 мг приходится менее трети.