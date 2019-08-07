ООН очищает мировой рынок удобрений для «Фосагро»
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO) ООН приняла Международный кодекс поведения в области устойчивого использования удобрений. Его обсуждение длилось с 2017 г. и завершилось в конце июня 2019 г. Текст документа опубликован на сайте организации. Задача кодекса – ликвидация голода, повышение безопасности продуктов питания и стимулирование применения безопасных удобрений. Он содержит рекомендации по выработке законодательных норм, ограничивающих продажи и применение фосфорных удобрений, содержащих тяжелые металлы (кадмий, свинец, ртуть и никель) и другие загрязняющие вещества (мышьяк), которые могут попасть в почву.
Ключевыми производителями фосфорных удобрений с содержанием кадмия менее 20 мг/кг являются Китай, Россия, Саудовская Аравия, Иордания и Бразилия, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Из мировых подтвержденных запасов руды на фосфаты с содержанием кадмия ниже 20 мг приходится менее трети.
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