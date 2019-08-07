Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4872 от 08.08.2019 под заголовком: ООН очищает рынок удобрений для «Фосагро»

ООН очищает мировой рынок удобрений для «Фосагро»

Она рекомендовала использовать фосфорные удобрения с низким содержанием тяжелых металлов

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO) ООН приняла Международный кодекс поведения в области устойчивого использования удобрений. Его обсуждение длилось с 2017 г. и завершилось в конце июня 2019 г. Текст документа опубликован на сайте организации. Задача кодекса – ликвидация голода, повышение безопасности продуктов питания и стимулирование применения безопасных удобрений. Он содержит рекомендации по выработке законодательных норм, ограничивающих продажи и применение фосфорных удобрений, содержащих тяжелые металлы (кадмий, свинец, ртуть и никель) и другие загрязняющие вещества (мышьяк), которые могут попасть в почву.

Ключевыми производителями фосфорных удобрений с содержанием кадмия менее 20 мг/кг являются Китай, Россия, Саудовская Аравия, Иордания и Бразилия, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Из мировых подтвержденных запасов руды на фосфаты с содержанием кадмия ниже 20 мг приходится менее трети.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике