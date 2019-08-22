Купленная «Магнитом» «Сиа» прекратит работать с другими компаниями

Интеграция «Сиа» в «Магнит» продолжается, мощности дистрибутора активно используются для внутренних потребностей сети Магнит

Дистрибутор лекарств «Сиа» в первом полугодии 2019 г. снизил поставки лекарств на 9% до 20 млрд руб., подсчитали аналитики DSM Group. Фармдистрибутор продолжил терять позиции на рынке лекарств, тогда как большинство его конкурентов наращивали обороты двузначными темпами. За 2018 г., по данным DSM, оборот «Сиа» снизился на 32,9% до 40 млрд руб.; согласно «СПАРК-Интерфаксу», выручка основной операционной компании дистрибутора, ТД «Сиа групп», за этот период составила 37,3 млрд руб. против 54,9 млрд в 2017 г.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объясняет снижение поставок лекарств в первом полугодии процессом интеграции фармдистрибутора со вторым по обороту в стране ритейлером «Магнит». Последний купил «Сиа» у своего миноритария и владельца Marathon Group Александра Винокурова в ноябре 2018 г. «Перезаключение партнерских договоров с поставщиками, переход в другую структуру и возвраты долгов «Сиа» повлияли на динамику поставок дистрибутора», – говорит Шуляк.

Это подтверждают и партнеры «Сиа». После смены собственника «Сиа» вынуждена была переподписать договоры с производителями и поставщиками, кампания еще не завершена, объясняет топ-менеджер крупного производителя лекарств. Причем от некоторых «Сиа» теперь хочет получить более выгодные условия по ценам, знает он. Представитель другой фармкомпании отмечает «заметное» сокращение отгрузок лекарств дистрибутору. В свою очередь «Сиа» снизила отгрузки сторонним аптечным сетям. Совладелец одной из них сообщил, что в январе – июне 2019 г. на поставки от «Сиа» пришлось лишь 3,1% всего оборота сети против 5% годом ранее. Среди причин он называет неспособность «Сиа» предоставить более низкую цену при электронных торгах и «сложности» процессов интеграции фармдистрибутора в систему «Магнита».

Интеграция «Сиа» в «Магнит» продолжается, мощности дистрибутора активно используются для внутренних потребностей сети, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера. В частности, по его словам, «Сиа» уже обеспечивает логистику для половины магазинов «Магнит косметик» (всего на 30 июня 2019 г. – 5187) и всех собственных аптек (их число компания не называет).

В отношении сторонней аптечной розницы принято решение работать только с «платежеспособными» партнерами, поскольку здесь цель «Магнита» – «не доля рынка, а гарантированный положительный финансовый результат», объясняет представитель ритейлера. Впоследствии, как и планировалось, «Сиа» постепенно полностью сосредоточится на внутренних потребностях «Магнита», чтобы обеспечить развитие магазинов косметики и аптек, подчеркивает он. «Товары для красоты и здоровья – это десятки тысяч позиций, они очень специфические. Их, конечно, нужно вообще по-другому логистически обрабатывать, должны быть автоматизированные или полуавтоматизированные склады <...> [Поэтому] с точки зрения экономической целесообразности <...> наиболее эффективно было бы приобрести готовую инфраструктуру», – объясняла осенью 2018 г. в интервью «Ведомостям» тогдашний гендиректор «Магнита» Ольга Наумова необходимость этой покупки. При этом она уверяла в отсутствии у «Магнита» планов заниматься фармдистрибуцией как бизнесом.

«Сиа» нужна была «Магниту» в качестве логистического оператора для своих аптек, но ее мощности позволяют оказывать и полноценные дистрибуторские услуги, считает один из партнеров дистрибутора. «Сиа» – достаточно крупный дистрибутор, чтобы обслуживать десятки тысяч аптек, соглашается Шуляк. Число существующих аптек представитель «Магнита» раскрыть отказался. В феврале финансовый директор «Магнита» Елена Милинова говорила на телеконференции с инвесторами, что ритейлер намерен открыть 2000 аптек до конца 2019 г.