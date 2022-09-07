ЕС и США резко увеличили закупку цветных металлов в России

ЕС и США резко увеличили закупку цветных металлов в РоссииВ Европе алюминиевые заводы массово останавливаются из-за энергокризиса
Поставки российского алюминия в США и Евросоюз (ЕС) за март – июнь текущего года выросли на 70% в сравнении с аналогичным периодом 2021 г., сообщило 7 сентября агентство Reuters со ссылкой на UN Comtrade.
Поставки алюминия в США выросли на 21% до 23 000 т в месяц, в ЕС – на 13% до 78 000 т в месяц. Экспорт никеля в США увеличился на 70%, в ЕС – на 22% (абсолютных значений агентство не приводит). В денежном выражении объем поставок никеля и алюминия составил $1,98 млрд.
Агентство отмечает, что увеличение поставок цветных металлов свидетельствуют, что Западу «трудно оказать давление на российскую экономику, продемонстрировавшую лучшие результаты, чем ожидалось». Высокие доходы от продажи нефти помогли компенсировать последствия санкций.
На РФ приходится порядка 6% мирового производства алюминия (крупнейший российский производитель – UС Rusal) и 10% никеля (крупнейший производитель – «Норникель»). При этом UC Rusal является самый крупным поставщиком алюминия за пределами Китая, а «Норникель» – мировой лидер по выпуску высокосортного никеля.
Росту спроса на импортный алюминий в Европе также способствуют высокие цены на электроэнергию, из-за чего местные производители вынуждены сокращать производство или вовсе приостанавливать его на неопределенный срок.
С 1 октября на 22% планирует сократить производство крупнейший алюминиевый завод в ЕС Aluminium Dunkerque Industries France мощностью 290 000 т алюминия в год. «Сроки восстановления объемов производства неясны, поскольку это будет иметь экономический смысл при ценах на электроэнергию в районе 250 евро за 1 МВтч, тогда как сейчас фьючерсы стоят более 300 евро вплоть до середины 2024 г.», – заявил 7 сентября глава завода Гийом де Гойс в интервью Bloomberg.
В середине августа об остановке производства из-за резко возросшей стоимости электроэнергии объявил словацкий алюминиевый завод Slovalco мощностью 175 000 т. С начала 2022 г. предприятие использует 60% мощностей по производству первичного алюминия, которые до конца сентября планируется законсервировать.
Электроэнергия в Европе начала дорожать еще в 2021 г. вслед за газом, на котором работает большинство ТЭС. С осени цены на газ в ЕС держались в районе $1000 за 1000 куб. м, а в начале марта 2022 г. топливо дорожало до $3900. Проблемы с поставками газа из России усугубили положение на европейском энергорынке. В августе спотовые цены на электричество в Германии и Великобритании подскочили в шесть-семь раз год к году («Ведомости» писали об этом 17 августа). По данным Nord Pool, спотовые котировки электроэнергии на 8 сентября в Германии составляли 443,8 евро за 1 МВтч, Франции – 453,3 евро, Великобритании – 310 евро.
ЕС и США увеличивают импорт алюминия и никеля из России, учитывая вероятность «прерывания поставок в любой момент», поясняет аналитик по товарным рынкам «Открытия инвестиций» Оксана Лукичева. Хотя на поставки этого вида металлургической продукции не наложено прямых ограничений, они обсуждались ранее в рамках четвертого пакета санкций ЕС, напоминает она. «Вероятно, потребители пытаются сформировать запас металла, поскольку спрос на него остается стабильным», – поясняет она.
С этим согласен аналитик «Финама» Алексей Калачев, который добавляет, что рост поставок алюминия в ЕС «связан со снижением производства на фоне высоких цен на энергоносители». Это, по его словам, «увеличивает потребность в импорте и в то же время снижает вероятность введения санкций против производителей цветмета в России».
Но Калачев обращает внимание, что в случае формирования избыточных запасов США и ЕС «могут оказывать давление на цены при замедлении роста экономики и вероятной рецессии».
Как писали «Ведомости», мировые цены на цветные металлы стремительно выросли после начала проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине, которая началась 24 февраля. В начале марта 2022 г. алюминий и никель стоили $3984/т (+20% к 23 февраля) и $42 990/т (+72%), следует из данных Лондонской биржи металлов (LME). Но затем на фоне ухудшения перспектив спроса из-за вспышки коронавируса в Китае и опасений наступления рецессии на фоне роста глобальной инфляции и ужесточения монетарной политики ФРС США цены стали снижаться. Алюминий в начале сентября упал ниже $2300/т, никель после роста в начале августа до $24 025/т к началу сентября подешевел на 16% до $20 175/т. 7 сентября алюминий на LME торгуется по $2260/т, никель – по $21 500/т.
По словам Лукичевой, в Европе уже выбыло из эксплуатации около 1 млн т мощностей по производству алюминия. «Сокращение будет продолжаться, если цены на энергию останутся высокими. В перспективе ЕС может потерять еще 500 000 т мощностей», – подсчитала она. Аналитик добавляет, что выбывшее производство придется восполнять, поскольку потребление алюминия в ЕС не снижается.
Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов не исключает сохранения текущих объемов российского экспорта из-за нежелания Евросоюза пускать на свой рынок дешевый китайский алюминий. Лукичева добавляет, что российский алюминий и тем более никель больше устраивают европейцев по качеству.
Представитель Алюминиевой Ассоциации пояснил «Ведомостям», что сокращение выпуска первичного алюминия из-за высоких цен на энергоресурсы в Европе негативно влияет на всю производственную цепочку. По его словам, производители вторичного алюминия и предприятия даунстрима в ЕС уже не могут компенсировать затраты на производство ростом цен на свою продукцию. «Следующим этапом может быть уже сокращение производства на уровне перерабатывающей индустрии. Как следствие, скорее всего, в Европу увеличится импорт готовой продукции. Но скорее всего – из Азии, а не из России», – говорит он.
«Ведомости» направили запросы в UC Rusal и «Норникель».