ЕС и США резко увеличили закупку цветных металлов в России

Электроэнергия в Европе начала дорожать еще в 2021 г. вслед за газом, на котором работает большинство ТЭС. С осени цены на газ в ЕС держались в районе $1000 за 1000 куб. м, а в начале марта 2022 г. топливо дорожало до $3900. Проблемы с поставками газа из России усугубили положение на европейском энергорынке. В августе спотовые цены на электричество в Германии и Великобритании подскочили в шесть-семь раз год к году («Ведомости» писали об этом 17 августа). По данным Nord Pool, спотовые котировки электроэнергии на 8 сентября в Германии составляли 443,8 евро за 1 МВтч, Франции – 453,3 евро, Великобритании – 310 евро.