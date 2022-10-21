Alibaba Group и РЭЦ попытаются наводнить Китай российскими товарами

Alibaba Group и РЭЦ попытаются наводнить Китай российскими товарамиНо рынок насыщен местными производителями, и российские компании должны искать собственные ниши
Российские продавцы смогут поставлять свои товары в Китай и продавать их на площадках китайской Alibaba Group. О таком партнерстве с холдингом договорился Российский экспортный центр (РЭЦ). Об этом рассказал директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок в ходе панельной дискуссии на форуме «Сделано в России». Планируется, что проект Export to China запустится до конца 2022 г.
«РЭЦ помогает российским экспортерам найти партнеров для перестройки модели работы на глобальных площадках, выйти на новые рынки в целях переориентации товаропотоков и создать новые каналы сбыта в условиях сокращения традиционных. Одним из таких примеров является наш новый проект, который мы запускаем в этом году совместно с нашим давним партнером — компанией Alibaba Group», — цитирует Мурзенка ТАСС.
Он уточнил, что товары у российских продавцов будут закупаться напрямую для дальнейшей дистрибуции «по доступным для Alibaba Group каналам и продвигаться через имеющиеся в ее экосистеме онлайн- и офлайн-инструменты». Руководитель проекта по экспорту в Китай направления глобальных продаж Alibaba Саммер Гао в своем видеообращении добавила, что это будут закупки как оптовой, так и розничной продукции, а «первичный список запросов» уже был сформирован. По ее словам, Alibaba Group уже запускала аналогичные проекты с партнерами из ряда стран ЕС.
С февраля 2022 г. Китай стал одним из наиболее перспективных направлений российского экспорта среди юрисдикций, отказавшихся от введения санкций, констатирует руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. По ее словам, это произошло ввиду двух факторов – размера потребительского рынка в Китае и налаженной логистики между странами. Товарооборот между Россией и Китаем за первое полугодие 2022 г. вырос на 27,2% до $80,7 млрд, приводит данные Левашенко. Причем рост был вызван именно увеличением поставок из России на 48,2% ($51 млрд). Однако большая часть экспорта (80%) из России все еще приходится на сырье и изделия из него (нефть, чугун, медь, руды), уточняет она.
В данный момент в структуре продаж российских потребительских товаров на китайских маркетплейсах более 90% приходится на продукты питания, где превалируют кондитерские изделия (шоколадные, мучные и сахаристые), мед и консервация, уточняет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Самой популярной категорией непродовольственных товаров являются парфюмерно-косметические товары, в первую очередь кремы и скрабы для тела, добавляет он.
«Поскольку китайский рынок потребительских товаров насыщен местными производителями, то российские должны основывать собственные ниши, – добавляет Левашенко. – Например, поставлять косметические продукты с использованием растений, не растущих в Китае». Кроме того, было бы логично расширить предложение сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (меда, шоколадных и мучных изделий и др.), поскольку Китай является «крупнейшим в мире импортером пищевых продуктов», считает эксперт. Также, по ее словам, китайским потребителям может быть интересен российский текстиль, а также видеоигры и робототехника.
Развитие международной кооперации в условиях санкционных ограничений — безусловно положительный шаг, рассуждает академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев. Диверсификация путей поставок поможет усилить устойчивость российских производителей, однако это непростой путь, добавляет он. «Китайские партнеры действуют в своих интересах, крайне прагматично, а значит, придется столкнуться с жесткой конкуренцией», – предупреждает Лебедев. По его словам, без адаптации под вкусы и интересы местных потребителей российские бренды будут вынуждены находиться в низком ценовом сегменте и демпинговать в надежде увеличить долю рынка.
Конкретные площадки Alibaba Group, на которых будут продаваться российские товары, ни Мурзенок, ни Гао не назвали. Представитель РЭЦ воздержался от комментариев. «Ведомости» также направили запрос в Alibaba Group. Представитель «Aliexpress Россия» (СП Alibaba с российскими партнерами) сказал, что компания не имеет отношения к проекту Export to China.
В числе крупнейших электронных магазинов, которыми Alibaba Group управляет в Китае, – Alibaba.com, Taobao, Tmall, продающие товары в форматах b2b, b2c и с2с соответственно. В 2022 финансовом году (с 1 апреля 2021 г. по 31 марта 2022 г.) общая выручка компании выросла на 19% в годовом выражении и составила 853,1 млрд юаней (около $127,3 млрд). Прибыль за указанный период снизилась на 59% до 62 млрд юаней (около $9,2 млрд).