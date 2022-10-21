Alibaba Group и РЭЦ попытаются наводнить Китай российскими товарами

С февраля 2022 г. Китай стал одним из наиболее перспективных направлений российского экспорта среди юрисдикций, отказавшихся от введения санкций, констатирует руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. По ее словам, это произошло ввиду двух факторов – размера потребительского рынка в Китае и налаженной логистики между странами. Товарооборот между Россией и Китаем за первое полугодие 2022 г. вырос на 27,2% до $80,7 млрд, приводит данные Левашенко. Причем рост был вызван именно увеличением поставок из России на 48,2% ($51 млрд). Однако большая часть экспорта (80%) из России все еще приходится на сырье и изделия из него (нефть, чугун, медь, руды), уточняет она.