Роспотребнадзор опроверг заявления Россельхознадзора об опасном для человека штамме гриппа

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание, что заявления представителей ветеринарных ведомств о якобы угрозе птичьего гриппа для населения Дальнего Востока не соответствуют действительности и являются дезинформацией», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Роспотребнадзор призвал «средства массовой информации не распространять заведомо ложные сведения, а представителей ветеринарных надзорных органов отказаться от комментариев по тематике, не входящей в круг их профессиональных компетенций».

Ранее замруководителя Россельхознадзора Николай Власов сообщил, что Дальнему Востоку угрожает опасный для человека вирус гриппа птиц. Он рассказал, что этот вирус гриппа птиц появился в Юго-Восточной Азии и уже есть первые случаи гибели людей от него. «Он не предопределен, но высоко вероятен», - цитирует «Интерфакс» его слова. Об этом Власов рассказал на заседании коллегии службы в пятницу, подчеркнув, что «нужно быть очень внимательными».

По его словам, прежде всего этот вирус может появиться на юге Приморского края, а затем распространится через территорию Хабаровского края и Магаданской области дальше - на Камчатку и Чукотку.