Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург
По его словам, правительство пока не решило, нужно ли финансировать участок ВСМ до Казани. «В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва – Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов... Достаточно средств, учтенных в долгосрочной программе развития РЖД», – пояснил он.
Изначально РЖД предлагала построить две ВСМ – от Санкт-Петербурга до Москвы и от Москвы до Казани. В июне на Петербургском экономическом форуме помощник президента Андрей Белоусов говорил, что правительство собирается выбрать один из этих вариантов. «Оба проекта дорогостоящие. Думаю, что решение будет в этом году», – заявлял он.
Позже было принято решение объединить оба проекта в ВСМ Санкт-Петербург – Нижний Новгород. Стоимость ее строительства РЖД оценила в 2,3 трлн руб. Протяженность участка Петербург – Москва составляет 659 км, стоимость проектирования – 30,6 млрд руб., строительных работ – 1,59 трлн руб. В более чем 530 млрд руб. обойдется строительство участка Москва – Нижний Новгород протяженностью 421 км. РЖД ранее запросила на реализацию этого проекта 600 млрд руб. из федерального бюджета, 1,695 трлн руб. должны были составить внебюджетные инвестиции.