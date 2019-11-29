Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

Изначально РЖД предлагала построить две ВСМ – от Санкт-Петербурга до Москвы и от Москвы до Казани. В июне на Петербургском экономическом форуме помощник президента Андрей Белоусов говорил, что правительство собирается выбрать один из этих вариантов. «Оба проекта дорогостоящие. Думаю, что решение будет в этом году», – заявлял он.