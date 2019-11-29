Бизнес

Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

Ведомости
Ведомости

Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».

По его словам, правительство пока не решило, нужно ли финансировать участок ВСМ до Казани. «В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва – Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов... Достаточно средств, учтенных в долгосрочной программе развития РЖД», – пояснил он.

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Изначально РЖД предлагала построить две ВСМ – от Санкт-Петербурга до Москвы и от Москвы до Казани. В июне на Петербургском экономическом форуме помощник президента Андрей Белоусов говорил, что правительство собирается выбрать один из этих вариантов. «Оба проекта дорогостоящие. Думаю, что решение будет в этом году», – заявлял он.

Позже было принято решение объединить оба проекта в ВСМ Санкт-Петербург – Нижний Новгород. Стоимость ее строительства РЖД оценила в 2,3 трлн руб. Протяженность участка Петербург – Москва составляет 659 км, стоимость проектирования – 30,6 млрд руб., строительных работ – 1,59 трлн руб. В более чем 530 млрд руб. обойдется строительство участка Москва – Нижний Новгород протяженностью 421 км. РЖД ранее запросила на реализацию этого проекта 600 млрд руб. из федерального бюджета, 1,695 трлн руб. должны были составить внебюджетные инвестиции.

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