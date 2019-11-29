МТС-банк потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair

В июне источники «Ведомостей» рассказывали, что кредиторы предложили Utair, акционерами которой являются ХМАО и Тюменская область, подумать о продаже вертолетного оператора. По оценкам собеседников, компания может стоить от 10 млрд до 30 млрд руб. Верхняя оценка в 20 млрд руб. при этом представляется более реалистичной, уточнял один из источников.