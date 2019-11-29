МТС-банк потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair
МТС-банк обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) с заявлением о банкротстве компании «Ютэйр – вертолетные услуги». Соответствующая информация содержится в картотеке арбитражных дел, первым на нее обратил внимание РБК.
Заявление о банкротстве было подано 29 ноября. Сумма исковых требований составляет более 16,1 млн руб. Другие подробности в картотеке не раскрываются.
«Ютэйр – вертолетные услуги» является крупнейшим активом Utair. У компании, согласно информации на ее сайте, более 320 вертолетов, она входит в число мировых лидеров вертолетного рынка по величине и грузоподъемности флота. Услугами «Ютэйр – вертолетные услуги» пользуются «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Сибур», «Транснефть», Shell, Total, государственные структуры, ООН.
В июне источники «Ведомостей» рассказывали, что кредиторы предложили Utair, акционерами которой являются ХМАО и Тюменская область, подумать о продаже вертолетного оператора. По оценкам собеседников, компания может стоить от 10 млрд до 30 млрд руб. Верхняя оценка в 20 млрд руб. при этом представляется более реалистичной, уточнял один из источников.