Около 10% компаний отказались от использования дефицитных компонентов
Около 10% российских предпринимателей отказались производить товары или предоставлять услуги, для которых нужны дефицитные или исчезнувшие с рынка импортные комплектующие, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ. В опросе приняли участие 500 представителей малого и среднего бизнеса всех отраслей экономики во всех федеральных округах России.
Аналитики рассказали, что 48% компаний используют иностранные комплектующие, оборудование и ПО. Согласно результатам опроса, 25% бизнесменов ищут новых поставщиков комплектующих в России, 23% — в дружественных странах, 16% — в Китае, 4% — в Юго-Восточной Азии, 3% — в Индии и СНГ. 12% владельцев компаний пока не ищут новых поставщиков, потому что рассчитывают сохранить или возобновить отношения с нынешними партнерами.
По мнению 28% респондентов, решение проблем с поставками займет до полугода, 5% считают, что процесс займет год, 7% — более года.
С конца февраля западные страны ввели несколько пакетов санкций против России. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономике России нужно минимум полгода на восстановление после санкций.
По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, российская экономика выдержала первый удар санкций. По оценке председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, экономика России вступает в непростой период структурных изменений. Она пояснила, что западные санкции уже отразились на российском финансовом секторе экономики и вскоре будут влиять на реальный сектор. Она отметила, что Банк России ожидает вход российской экономики в период «активной структурной трансформации» в конце II — начале III квартала текущего года.