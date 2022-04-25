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Бизнес

Около 10% компаний отказались от использования дефицитных компонентов

Ведомости

Около 10% российских предпринимателей отказались производить товары или предоставлять услуги, для которых нужны дефицитные или исчезнувшие с рынка импортные комплектующие, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ. В опросе приняли участие 500 представителей малого и среднего бизнеса всех отраслей экономики во всех федеральных округах России.

Аналитики рассказали, что 48% компаний используют иностранные комплектующие, оборудование и ПО. Согласно результатам опроса, 25% бизнесменов ищут новых поставщиков комплектующих в России, 23% — в дружественных странах, 16% — в Китае, 4% — в Юго-Восточной Азии, 3% — в Индии и СНГ. 12% владельцев компаний пока не ищут новых поставщиков, потому что рассчитывают сохранить или возобновить отношения с нынешними партнерами.

По мнению 28% респондентов, решение проблем с поставками займет до полугода, 5% считают, что процесс займет год, 7% — более года.

С конца февраля западные страны ввели несколько пакетов санкций против России. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономике России нужно минимум полгода на восстановление после санкций.

По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, российская экономика выдержала первый удар санкций. По оценке председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, экономика России вступает в непростой период структурных изменений. Она пояснила, что западные санкции уже отразились на российском финансовом секторе экономики и вскоре будут влиять на реальный сектор. Она отметила, что Банк России ожидает вход российской экономики в период «активной структурной трансформации» в конце II — начале III квартала текущего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных