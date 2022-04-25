Около 10% компаний отказались от использования дефицитных компонентов

По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, российская экономика выдержала первый удар санкций. По оценке председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, экономика России вступает в непростой период структурных изменений. Она пояснила, что западные санкции уже отразились на российском финансовом секторе экономики и вскоре будут влиять на реальный сектор. Она отметила, что Банк России ожидает вход российской экономики в период «активной структурной трансформации» в конце II — начале III квартала текущего года.