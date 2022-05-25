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Минцифры пригрозило IT-компаниям лишением льгот за увольнение украинцев

Ведомости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) пообещало лишить льгот IT-компании, которые увольняют сотрудников с украинским гражданством, сообщили в Telegram-канале министерства.

«Минцифры России предупреждает IT-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины. Таким образом, эти компании не смогут получить льготы», – говорится в сообщении.

24 мая РБК со ссылкой на источники на рынке и главу АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина сообщил, что российские IT-компании начали увольнять или переводить на более «низкие» должности специалистов украинского происхождения. Этот же вопрос обсуждался участниками Российского интернет-форума в кулуарах, речь шла о том, что такие решения принимаются во избежание диверсий. Службы безопасности также «пристально» следят за сотрудниками с Украины и за теми, у кого там есть родственники, – с такими специалистами не рекомендуют работать, особенно если у них есть доступ к критичным для бизнеса данным и инфраструктуре.

Бегтин заявил, что таких специалистов в России не так много, но прецеденты диверсий уже были. Он не сообщил, в каких именно компаниях зафиксированы такие проблемы.

В Минцифры опровергли информацию о массовом увольнении украинских сотрудников из российских IT-компаний. «Министерство не располагает данными даже о единичных случаях увольнения украинских программистов. Вместе с тем предупреждаем IT-компании о недопустимости такой практики дискриминации», – отметили в Минцифры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных