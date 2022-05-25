Минцифры пригрозило IT-компаниям лишением льгот за увольнение украинцев

24 мая РБК со ссылкой на источники на рынке и главу АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина сообщил, что российские IT-компании начали увольнять или переводить на более «низкие» должности специалистов украинского происхождения. Этот же вопрос обсуждался участниками Российского интернет-форума в кулуарах, речь шла о том, что такие решения принимаются во избежание диверсий. Службы безопасности также «пристально» следят за сотрудниками с Украины и за теми, у кого там есть родственники, – с такими специалистами не рекомендуют работать, особенно если у них есть доступ к критичным для бизнеса данным и инфраструктуре.