Налог на имущество физических лиц могут снизить

Законопроект предлагает отменить коэффициенты 0,8 и 1 и ввести новый – он ограничит ежегодное увеличение суммы налога на имущество по кадастровой стоимости Евгений Разумный / Ведомости

Законопроект, снижающий налог на имущество людей, во вторник в Госдуму внесли депутаты во главе с ее спикером Вячеславом Володиным. Максимальный коэффициент при расчете налога по кадастровой стоимости снизится с 1 до 0,6, следует из проекта.

Доработать методику кадастровой оценки в марте 2018 г. по итогам послания Федеральному собранию поручил президент Владимир Путин. Налог для россиян сильно вырос, прежде всего из-за резкого роста кадастровой стоимости объектов, заявил Володин.

В 2015 г. кадастровая стоимость заменила более низкую инвентаризационную для расчета налога на недвижимость людей в 28 регионах, с тех пор их число превысило 60. Общая налоговая ставка на имущество – от 0,1% до 2% кадастровой стоимости. При этом муниципалитеты могут понижать ее (вплоть до нуля) и повышать до 0,3%, напоминает партнер Bryan Cave Leighton Paisner Виталий Можаровский. Никто не ждал, что с изменением принципа исчисления налога рост нагрузки будет таким резким, говорит старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин. После изменения расчета налога для некоторых его размер вырос в полтора-два раза, вспоминает Можаровский.

Налог с ошибками Также проект предлагает запретить пересчитывать уже выплаченный владельцами собственности налог, который был рассчитан с ошибками. Если же налог выплачивался по ошибочкой кадастровой стоимости, которая была оспорена, измененная цена должна применяться не с года подачи заявления, а с начала ее применения, следует из текста законопроекта.

Регионы переходят на расчет налога по-новому постепенно. Первые четыре года с начала применения кадастровой оценки действуют понижающие коэффициенты: в первый год – 0,2, во второй – 0,4, в третий – 0,6, в четвертый – 0,8 и достигает максимума в 1 на пятый год. Сейчас коэффициент 0,6 применяют 28 регионов, перешедшие на кадастровую стоимостью с 2015 г., еще 21 – 0,4, 15 – 0,2, в нескольких регионах налог до сих пор исчисляется по инвентаризационной стоимости с учетом коэффициента-дефлятора.

Законопроект предлагает отменить коэффициенты 0,8 и 1 и ввести новый – он ограничит ежегодное увеличение суммы налога на имущество по кадастровой стоимости не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Такой коэффициент будет применяться с 2018 г. в тех 28 регионах, где действует коэффициент 0,6. В остальных регионах налог будет исчисляться так же, следует из проекта.

Недополучат регионы около 6 млрд руб., ссылаются авторы проекта на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Но получат компенсацию из федерального бюджета, пообещал Володин. Доля налога на имущество людей в налоговых доходах муниципалитетов, как правило, не превышает 5%, говорит Редькин. Но оценка в 6 млрд руб. кажется заниженной, считает он, всего в 2017 г. регионы получили 52 млрд руб. налога на имущество людей, если предположить, что в 2017 г. коэффициент во всех регионах был 0,6, с его ростом до 1 регионы должны были получить еще 34 млрд руб., большая часть из которых, правда, приходится на Москву, объясняет Редькин. «Ведомости» ожидают ответа ФНС.

Проект решает проблему налогоплательщиков, для которых налог будет меньше, говорит председатель комиссии по кадастровой оценке Общественного совета при Росреестре Алексей Каминский. Но он ограничивает самостоятельность регионов, считает Редькин. Минфин не раз говорил о введении принципа «двух ключей» – предоставлять любые льготы, только если они одобрены и регионом. Вмешательство федерального центра в местный налог снижает финансовую самостоятельность регионов, заключает Редькин.