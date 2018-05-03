Правительство хочет ускорить принятие невыгодных бизнесу налоговых законов

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Правительство собирается поспешить и поторопить Госдуму (на фото – премьер Дмитрий Медведев) Евгений Разумный / Ведомости

В мае Минфин, Минэкономразвития и экспертный совет при правительстве должны подготовить поправки, которые ограничат 1 сентября срок принятия налоговых законов – если они вступают в силу со следующего года и ухудшают жизнь компаний. Такое поручение в марте дал премьер Дмитрий Медведев. По действующему Налоговому кодексу они должны быть опубликованы не позднее 30 ноября.

Однако уложиться в новый срок будет непросто, следует из законопроекта, который экспертный совет отправил в Минфин («Ведомости» ознакомились с ним): придется принимать все поправки в весеннюю сессию Госдумы (до июля). Сейчас же не выполняется даже требование Бюджетного кодекса представлять в правительство проекты налоговых поправок до 1 сентября – норма регулярно приостанавливается, пишут эксперты. И предлагают более щадящий для чиновников и депутатов срок – 1 октября. Тогда Госдума сможет принимать поправки в начале осенней сессии.