Экономика / Мировая экономика

Торговые переговоры США и Китая могут затянуться до лета

Пекин теперь в более выгодном положении и не собирается уступать

США и Китай в пятницу завершили очередной раунд торговых переговоров в Пекине и собираются продолжить их на следующей неделе в Вашингтоне. Им удалось добиться некоторого прогресса в вопросах технологий. Но в отсутствие жесткого дедлайна Китай не собирается идти на уступки в ключевых для себя моментах. Поэтому стороны не исключают, что переговоры продлятся еще долго.

Обстановка сильно изменилась за последние месяцы. В конце 2018 г. США и Китай договорились о перемирии в торговой войне до 1 марта. Но в конце февраля президент Дональд Трамп отложил обещанное ранее повышение с 10 до 25% пошлин на товары китайского импорта на $200 млрд, сославшись на прогресс в переговорах. СМИ стали сообщать, что соглашение может быть подписано на его встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в конце марта. Но она не состоялась, а стороны все еще далеки от сделки.

Прогресс есть

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