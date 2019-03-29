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Торговый конфликт мешает экспорту американского СПГ в Китай

Торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином мешает американским компаниям экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) в Китай. Об этом Financial Times рассказал Эрик Бенсауд, отвечающий за коммерческие операции крупнейшего американского экспортера СПГ Cheniere Energy. По его словам, с тех пор как отношения двух стран ухудшились, переговоры с китайскими покупателями не продвигаются. Они «получили инструкции не заключать новые сделки», утверждает Бенсауд.

Китай – второй по величине в мире импортер СПГ после Японии. В 2018 г. его спрос на это топливо вырос примерно на 40% до 54 млн т.

В прошлом году Cheniere подписала с госкомпанией China National Petroleum Corporation (CNPC) 25-летний контракт на поставку 1,2 млн т СПГ в год. Но после начала торговой войны с США в прошлом году Пекин ввел 10%-ные пошлины на СПГ и увеличил закупки у Катара и Австралии.

Тем не менее Бенсауд настроен оптимистично и считает, что ситуация нормализуется, когда США и Китай урегулируют спор. По его мнению, СПГ обязательно станет частью торгового соглашения, поскольку его поставки позволят уменьшить дефицит США в торговле с Китаем. «Все зависит от двух людей», – говорит Бенсауд, имея ввиду президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Тем временем в пятницу в Пекине завершился очередной раунд торговых переговоров. На следующей неделе они возобновятся в Вашингтоне. Китайские официальные лица по-прежнему надеются, что стороны смогут договориться к концу апреля, но не исключают, что переговоры продолжатся в мае и июне.