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Правительство утвердило стратегические инициативы стоимостью 4,6 трлн рублей

Ведомости

Правительство утвердило стратегические инициативы по направлениям социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. На их реализацию до 2024 г. понадобится 4,6 трлн руб., говорится на сайте правительства.

Рабочие группы, в которые вошли представители бизнеса, эксперты, ученые и чиновники, отобрали 42 инициативы, которые отвечают на «реальные запросы граждан», ощутимо улучшат качество жизни и помогут достичь национальных целей развития, отмечается в сообщении.

В социальный блок вошли проекты, связанные со сбережением здоровья людей, созданием возможностей для самореализации и личностного роста. В направлении «Строительство» — семь инициатив, направленных на обновление инфраструктуры и формирование комфортной среды для жизни.

Четыре инициативы по экологии связаны с переработкой отходов, бережной добычей минеральных ресурсов, снижением выбросов парниковых газов, ликвидацией опасных свалок и аварийных объектов. Инициативы по цифровой трансформации помогут упростить взаимодействие людей с органами власти.

В блок «Технологический рывок» вошли 15 инициатив по развитию сфер от агросектора до атомной энергетики. Раздел «Государство для граждан» собрал инициативы, которые помогут сделать чиновников более внимательными к запросам граждан.

«На реализацию инициатив до 2024 года потребуется 4,6 трлн рублей. Средства на эти цели будут взяты из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния. Также планируется привлекать частные инвестиции», — отметили в правительстве.

Такие инициативы, по мнению правительства, станут стимулом для социально-экономического развития страны, дополнят механизмы достижения национальных целей и повысят устойчивость экономики к внешним вызовам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных