Правительство утвердило стратегические инициативы стоимостью 4,6 трлн рублей
Правительство утвердило стратегические инициативы по направлениям социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. На их реализацию до 2024 г. понадобится 4,6 трлн руб., говорится на сайте правительства.
Рабочие группы, в которые вошли представители бизнеса, эксперты, ученые и чиновники, отобрали 42 инициативы, которые отвечают на «реальные запросы граждан», ощутимо улучшат качество жизни и помогут достичь национальных целей развития, отмечается в сообщении.
В социальный блок вошли проекты, связанные со сбережением здоровья людей, созданием возможностей для самореализации и личностного роста. В направлении «Строительство» — семь инициатив, направленных на обновление инфраструктуры и формирование комфортной среды для жизни.
Четыре инициативы по экологии связаны с переработкой отходов, бережной добычей минеральных ресурсов, снижением выбросов парниковых газов, ликвидацией опасных свалок и аварийных объектов. Инициативы по цифровой трансформации помогут упростить взаимодействие людей с органами власти.
В блок «Технологический рывок» вошли 15 инициатив по развитию сфер от агросектора до атомной энергетики. Раздел «Государство для граждан» собрал инициативы, которые помогут сделать чиновников более внимательными к запросам граждан.
«На реализацию инициатив до 2024 года потребуется 4,6 трлн рублей. Средства на эти цели будут взяты из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния. Также планируется привлекать частные инвестиции», — отметили в правительстве.
Такие инициативы, по мнению правительства, станут стимулом для социально-экономического развития страны, дополнят механизмы достижения национальных целей и повысят устойчивость экономики к внешним вызовам.