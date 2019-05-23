Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4819 от 24.05.2019 под заголовком: Шоу «Голос.Банки»

Банки будут обязаны обслуживать клиентов по лицу и голосу

ЦБ сделает обязательным оказание услуг через Единую биометрическую систему

«Пока запроса со стороны граждан и банков нет», – признавала в январе в интервью «Ведомостям» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, «допуская вероятность», что регулятор обяжет банки оказывать услуги через Единую биометрическую систему (ЕБС). Вероятность оказалась высока: ЦБ хочет обязать банки оказывать гражданам услуги при помощи ЕБС, говорилось в презентации регулятора в Санкт-Петербурге на прошлой неделе (представитель регулятора это подтвердил). ЕБС, оператором которой выступает «Ростелеком», заработала летом 2018 г.: она позволяет россиянам, сдавшим биометрию – изображение лица и слепок голоса – в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение.

Закон обязывает банки собирать и передавать биометрию граждан в ЕБС (сейчас – минимум в 20% офисов, со следующего года – во всех), но предоставлять ли с ее помощью услуги, они решают сами.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике