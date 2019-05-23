Банки будут обязаны обслуживать клиентов по лицу и голосу
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«Пока запроса со стороны граждан и банков нет», – признавала в январе в интервью «Ведомостям» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, «допуская вероятность», что регулятор обяжет банки оказывать услуги через Единую биометрическую систему (ЕБС). Вероятность оказалась высока: ЦБ хочет обязать банки оказывать гражданам услуги при помощи ЕБС, говорилось в презентации регулятора в Санкт-Петербурге на прошлой неделе (представитель регулятора это подтвердил). ЕБС, оператором которой выступает «Ростелеком», заработала летом 2018 г.: она позволяет россиянам, сдавшим биометрию – изображение лица и слепок голоса – в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение.
Закон обязывает банки собирать и передавать биометрию граждан в ЕБС (сейчас – минимум в 20% офисов, со следующего года – во всех), но предоставлять ли с ее помощью услуги, они решают сами.
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