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Россияне увеличили объем купленной валюты в 2,5 раза в августе

Ведомости

В августе этого года граждане России нарастили покупки валюты в 2,5 раза по сравнению с июлем, следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России.

В июле объем купленной валюты составлял 39 млрд руб. По результатам августа он увеличился до 98,1 млрд руб. Для сравнения – годом ранее в условиях ослабления рубля россияне купили валюты на сумму 3,1 млрд руб. Основные покупки валюты осуществлялись в российских банках, уточняет регулятор.

Стабилизация валютного рынка, которая наблюдалась в июле, сменилась повторным ростом волатильности в августе, отмечает ЦБ. Официальный курс рубля к доллару США за месяц ослаб на 5,6%, а биржевой курс рубля к юаню ослаб на 1,8%. Ослабление юаня относительно доллара на российском рынке происходило на фоне изменения структуры валютных торгов.

12 июня США ввели санкции против Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро. Курс этих валют устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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