Россияне увеличили объем купленной валюты в 2,5 раза в августе
В августе этого года граждане России нарастили покупки валюты в 2,5 раза по сравнению с июлем, следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России.
В июле объем купленной валюты составлял 39 млрд руб. По результатам августа он увеличился до 98,1 млрд руб. Для сравнения – годом ранее в условиях ослабления рубля россияне купили валюты на сумму 3,1 млрд руб. Основные покупки валюты осуществлялись в российских банках, уточняет регулятор.
Стабилизация валютного рынка, которая наблюдалась в июле, сменилась повторным ростом волатильности в августе, отмечает ЦБ. Официальный курс рубля к доллару США за месяц ослаб на 5,6%, а биржевой курс рубля к юаню ослаб на 1,8%. Ослабление юаня относительно доллара на российском рынке происходило на фоне изменения структуры валютных торгов.
12 июня США ввели санкции против Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро. Курс этих валют устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.