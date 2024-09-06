Минфин сообщил о старте замещения суверенных еврооблигаций
Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.
Подать оферту могут те, кто будет являться держателем суверенных еврооблигаций на конец операционного дня 12 сентября. Держатели евробондов РФ должны предоставить «оферту 1» в российский депозитарий не позднее 18:00 мск 14 ноября. Если же права держателей на еврооблигации Российской Федерации учитываются на счетах в иностранном депозитарии, они должны предоставить «оферту 2» в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», на бумажном носителе с приложением подтверждающих документов. Это необходимо сделать не позднее 18:00 мск 15 октября.
«Замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с условиями, установленными приказом № 388. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций Российской Федерации будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых еврооблигаций Российской Федерации», – говорится в сообщении Минфина.
8 августа президент России Владимир Путин подписал указ, необходимый для замещения суверенных евробондов России. В опубликованном документе отмечено, что замещение проводится путем получения Минфином от держателей еврооблигаций РФ, находящихся в обращении. Далее полученные еврооблигации переводятся на счет Минфина в центральном депозитарии. Взамен них инвестору передаются выпущенные еврооблигации РФ, а учет прав на них осуществляется центральным депозитарием.
В июле 2023 г. Госдума одобрила изменения в Бюджетный кодекс РФ, согласно которым Минфин наделяется полномочиями по замещению находящихся в обращении суверенных еврооблигаций на выпуски новых бумаг с аналогичными условиями. В документе отмечалось, что замещение может быть произведено после одобрения этой инициативы инвесторами.