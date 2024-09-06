Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Минфин сообщил о старте замещения суверенных еврооблигаций

Ведомости

Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.

Подать оферту могут те, кто будет являться держателем суверенных еврооблигаций на конец операционного дня 12 сентября. Держатели евробондов РФ должны предоставить «оферту 1» в российский депозитарий не позднее 18:00 мск 14 ноября. Если же права держателей на еврооблигации Российской Федерации учитываются на счетах в иностранном депозитарии, они должны предоставить «оферту 2» в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», на бумажном носителе с приложением подтверждающих документов. Это необходимо сделать не позднее 18:00 мск 15 октября.

«Замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с условиями, установленными приказом № 388. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций Российской Федерации будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых еврооблигаций Российской Федерации», – говорится в сообщении Минфина.

Акцепты оферт будут проведены Минфином 5 декабря 2024 г. Консультации по поводу замещения суверенных евробондов в 2024 г. можно получить в Банке ГПБ, ООО ВТБ Капитал Трейдинг, ПАО Сбербанк.

8 августа президент России Владимир Путин подписал указ, необходимый для замещения суверенных евробондов России. В опубликованном документе отмечено, что замещение проводится путем получения Минфином от держателей еврооблигаций РФ, находящихся в обращении. Далее полученные еврооблигации переводятся на счет Минфина в центральном депозитарии. Взамен них инвестору передаются выпущенные еврооблигации РФ, а учет прав на них осуществляется центральным депозитарием.

В июле 2023 г. Госдума одобрила изменения в Бюджетный кодекс РФ, согласно которым Минфин наделяется полномочиями по замещению находящихся в обращении суверенных еврооблигаций на выпуски новых бумаг с аналогичными условиями. В документе отмечалось, что замещение может быть произведено после одобрения этой инициативы инвесторами.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных