Путин подписал указ о замещении суверенных евробондов России

В июле 2023 г. Госдума одобрила поправки в Бюджетный кодекс РФ, которые дают Минфину полномочия по замещению находящихся в обращении суверенных еврооблигаций на выпуски новых бумаг с аналогичными условиями. В поправках отмечалось, что замещение может быть произведено после одобрения этой инициативы инвесторами.