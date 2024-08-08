Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Путин подписал указ о замещении суверенных евробондов России

Оно будет осуществляться на основании волеизъявления их держателей
Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, который необходим для замещения суверенных евробондов России. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Установить, что замещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, осуществляется на основании волеизъявления держателей еврооблигаций РФ», – говорится в документе.

Замещение проводится путем получения Минфином от держателей еврооблигаций РФ, находящихся в обращении. Далее полученные еврооблигации переводятся на счет Минфина в центральном депозитарии. Взамен них инвестору передаются выпущенные еврооблигации РФ, а учет прав на них осуществляется центральным депозитарием.

«Замещение еврооблигаций Российской Федерации осуществляется с зачислением замещающих еврооблигаций Российский Федерации на открытые в российском депозитарии счета депо держателей», – уточняется в документе.

Согласно приказу, центральный депозитарий в свою очередь формирует реестр держателей еврооблигаций РФ, ведет его и осуществляет проверку подтверждающих документов. В документе также отмечается, что исполнение обязательств по замещающим еврооблигациям РФ осуществляется без счетов типа «С». Приказ вступил в силу со дня официального опубликования.

В июле 2023 г. Госдума одобрила поправки в Бюджетный кодекс РФ, которые дают Минфину полномочия по замещению находящихся в обращении суверенных еврооблигаций на выпуски новых бумаг с аналогичными условиями. В поправках отмечалось, что замещение может быть произведено после одобрения этой инициативы инвесторами.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных