Путин подписал указ о замещении суверенных евробондов России

Путин подписал указ о замещении суверенных евробондов РоссииОно будет осуществляться на основании волеизъявления их держателей
Президент России Владимир Путин подписал указ, который необходим для замещения суверенных евробондов России. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Установить, что замещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, осуществляется на основании волеизъявления держателей еврооблигаций РФ», – говорится в документе.
Замещение проводится путем получения Минфином от держателей еврооблигаций РФ, находящихся в обращении. Далее полученные еврооблигации переводятся на счет Минфина в центральном депозитарии. Взамен них инвестору передаются выпущенные еврооблигации РФ, а учет прав на них осуществляется центральным депозитарием.
«Замещение еврооблигаций Российской Федерации осуществляется с зачислением замещающих еврооблигаций Российский Федерации на открытые в российском депозитарии счета депо держателей», – уточняется в документе.
Согласно приказу, центральный депозитарий в свою очередь формирует реестр держателей еврооблигаций РФ, ведет его и осуществляет проверку подтверждающих документов. В документе также отмечается, что исполнение обязательств по замещающим еврооблигациям РФ осуществляется без счетов типа «С». Приказ вступил в силу со дня официального опубликования.
В июле 2023 г. Госдума одобрила поправки в Бюджетный кодекс РФ, которые дают Минфину полномочия по замещению находящихся в обращении суверенных еврооблигаций на выпуски новых бумаг с аналогичными условиями. В поправках отмечалось, что замещение может быть произведено после одобрения этой инициативы инвесторами.