AFLT47,66-0,54%CNY Бирж.10,752-0,15%IMOEX2 658,860%RTSI1 145,220%RGBI119,44+0,08%RGBITR782,6+0,11%
Главная / Финансы /

Банк «Санкт-Петербург» за I квартал получил чистую прибыль в 10,9 млрд

Ведомости

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО по итогам I квартала 2026 г. составила 10,9 млрд руб., снизившись на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованной отчетности кредитной организации.

Чистый процентный доход банка сократился на 7,8% год к году – до 18,4 млрд руб. Чистый комиссионный доход, напротив, вырос на 1,2% и достиг 2,8 млрд руб. Доход от операций на финансовых рынках снизился на 59,1% и составил 0,9 млрд руб.

Общая выручка банка за январь – март сократилась на 10,9% по сравнению с результатом за I квартал 2025 г. – до 22,6 млрд руб. Операционные расходы выросли на 21,8% и достигли 7 млрд руб.

6 марта банк «Санкт-Петербург» опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 г. Тогда чистая прибыль снизилась на 25,5% в годовом выражении – до 37,8 млрд руб. Чистый процентный доход по итогам прошлого года вырос на 10,2% и составил 77,8 млрд руб., комиссионный доход увеличился на 1,6% – до 11,8 млрд руб.

28 апреля акционеры банка утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в размере 26,23 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб. – на привилегированную. С учетом промежуточных дивидендов общий объем выплат за прошлый год составит 42,84 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,44 руб. – на привилегированную бумагу.

