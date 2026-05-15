Банк «Санкт-Петербург» за I квартал получил чистую прибыль в 10,9 млрд

6 марта банк «Санкт-Петербург» опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 г. Тогда чистая прибыль снизилась на 25,5% в годовом выражении – до 37,8 млрд руб. Чистый процентный доход по итогам прошлого года вырос на 10,2% и составил 77,8 млрд руб., комиссионный доход увеличился на 1,6% – до 11,8 млрд руб.