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Минфин Бельгии начал рассматривать заявки брокеров на разблокировку активов

Из-за их большого количества сроки рассмотрения могут затянуться
Софья Шелудченко
Разрешение предусматривает лишь продажу активов – средств и ценных бумаг, заблокированных на счетах НРД в Euroclear / Максим Стулов / Ведомости

Казначейство Бельгии начало рассматривать индивидуальные заявки российских брокеров на разблокировку активов инвесторов – этот регулятор курирует Euroclear, где хранилась большая часть замороженных в НРД бумаг. Бельгийский минфин приступил к рассмотрению заявлений ФГ «Финам», «Велес капитала», «Ива партнерс», УК «Первая» и «Локо инвеста», рассказали «Ведомостям» их представители.

Подробностей ведомство пока не сообщило, уточнил руководитель управления развития клиентского сервиса Дмитрий Леснов. В ответе говорится, что компания выполнила одно из условий выдачи лицензии – подала заявление до 7 января, рассказывает начальник отдела правового обеспечения корпоративной деятельности ИК «Велес капитал» Кристина Устинова. Далее бельгийский регулятор написал, что из-за большого количества заявок срок рассмотрения заявления может быть увеличен, но это не повлияет на результат принятия решения (выдача лицензии или отказ), дополняет она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных