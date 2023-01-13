Минфин Бельгии начал рассматривать заявки брокеров на разблокировку активов

Подробностей ведомство пока не сообщило, уточнил руководитель управления развития клиентского сервиса Дмитрий Леснов. В ответе говорится, что компания выполнила одно из условий выдачи лицензии – подала заявление до 7 января, рассказывает начальник отдела правового обеспечения корпоративной деятельности ИК «Велес капитал» Кристина Устинова. Далее бельгийский регулятор написал, что из-за большого количества заявок срок рассмотрения заявления может быть увеличен, но это не повлияет на результат принятия решения (выдача лицензии или отказ), дополняет она.