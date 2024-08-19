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Что ждет фондовый рынок с 19 по 23 августа

Негативных факторов пока больше, чем позитивных
Софья Ермакова
Динамика индекса Мосбиржи на этой неделе будет зависеть от динамики нефти и рубля/ Андрей Гордеев / Ведомости

Индекс Мосбиржи по итогам недели с 12 по 16 августа практически не сдвинулся с места – он потерял 0,7%, добравшись до 2828,2 п. Под влиянием локального ослабления рубля в середине недели бенчмарк подрос до 20-дневной скользящей средней (2905 п.), но затем откатился обратно, к уровням начала недели, подсчитала эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Рынку пока не хватает явных позитивных поводов для роста, хотя отдельные бумаги уже интересны для покупки, отметила она.

Долларовый индекс РТС за неделю упал на 3,3% до 1002,1 п. – также за счет обесценения нацвалюты. С начала года он просел на 7,51%, а индекс Мосбиржи – на 8,74%. Ценовой индекс гособлигаций RGBI возобновил падение после роста на прошлой неделе, потеряв 1,8%, до 105,4 п. Спад с начала года достиг 13%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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