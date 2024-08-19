Что ждет фондовый рынок с 19 по 23 августа

Индекс Мосбиржи по итогам недели с 12 по 16 августа практически не сдвинулся с места – он потерял 0,7%, добравшись до 2828,2 п. Под влиянием локального ослабления рубля в середине недели бенчмарк подрос до 20-дневной скользящей средней (2905 п.), но затем откатился обратно, к уровням начала недели, подсчитала эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Рынку пока не хватает явных позитивных поводов для роста, хотя отдельные бумаги уже интересны для покупки, отметила она.