ЦБ не дает управляющим компаниям выйти на дружественные рынки

Банк России не хочет допускать российские управляющие компании к выходу на иностранные рынки, опасаясь рисков блокировки активов даже в нейтральных юрисдикциях. Регулятор поставил УК фактически заградительное условие для работы за рубежом – полностью закрыть собственным капиталом риски блокировки активов их клиентов, рассказали «Ведомостям» источники в трех крупных УК. Дискуссия участников рынка с ЦБ длилась несколько месяцев, но на последней рабочей встрече по теме начала работы за рубежом этим летом Банк России четко дал понять, что не готов идти на уступки, и «пожурил» УК за настойчивость в этом вопросе, сказал один из собеседников.