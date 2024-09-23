ЦБ не дает управляющим компаниям выйти на дружественные рынки

ЦБ не дает управляющим компаниям выйти на дружественные рынкиРегулятор ставит им заградительные условия для работы за рубежом, указывая на инфраструктурные риски
Банк России не хочет допускать российские управляющие компании к выходу на иностранные рынки, опасаясь рисков блокировки активов даже в нейтральных юрисдикциях. Регулятор поставил УК фактически заградительное условие для работы за рубежом – полностью закрыть собственным капиталом риски блокировки активов их клиентов, рассказали «Ведомостям» источники в трех крупных УК. Дискуссия участников рынка с ЦБ длилась несколько месяцев, но на последней рабочей встрече по теме начала работы за рубежом этим летом Банк России четко дал понять, что не готов идти на уступки, и «пожурил» УК за настойчивость в этом вопросе, сказал один из собеседников.
Сейчас в российском законодательстве есть ограничения, не позволяющие УК открывать счета управляющих в иностранных организациях. В июне ЦБ заявил, что готов ослабить регуляторные требования, если управляющие представят четкие схемы работы на зарубежных рынках и разделят риски с инвесторами. Но условие, выдвинутое ЦБ для снятия законодательных барьеров, по сути, невыполнимо: страховые компании не возьмут на себя такой риск, а у самих УК нет достаточного объема капитала, чтобы покрыть инвестиции клиентов в иностранных юрисдикциях, объяснил один из источников.