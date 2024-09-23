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ЦБ не дает управляющим компаниям выйти на дружественные рынки

Регулятор ставит им заградительные условия для работы за рубежом, указывая на инфраструктурные риски
Софья Ермакова
В российском законодательстве есть несколько барьеров для выхода управляющих компаний на иностранные рынки/ Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России не хочет допускать российские управляющие компании к выходу на иностранные рынки, опасаясь рисков блокировки активов даже в нейтральных юрисдикциях. Регулятор поставил УК фактически заградительное условие для работы за рубежом – полностью закрыть собственным капиталом риски блокировки активов их клиентов, рассказали «Ведомостям» источники в трех крупных УК. Дискуссия участников рынка с ЦБ длилась несколько месяцев, но на последней рабочей встрече по теме начала работы за рубежом этим летом Банк России четко дал понять, что не готов идти на уступки, и «пожурил» УК за настойчивость в этом вопросе, сказал один из собеседников.

Сейчас в российском законодательстве есть ограничения, не позволяющие УК открывать счета управляющих в иностранных организациях. В июне ЦБ заявил, что готов ослабить регуляторные требования, если управляющие представят четкие схемы работы на зарубежных рынках и разделят риски с инвесторами. Но условие, выдвинутое ЦБ для снятия законодательных барьеров, по сути, невыполнимо: страховые компании не возьмут на себя такой риск, а у самих УК нет достаточного объема капитала, чтобы покрыть инвестиции клиентов в иностранных юрисдикциях, объяснил один из источников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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