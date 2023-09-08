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«Открытие Брокер» начал подготовку к переводу клиентов в ВТБ

Ведомости

Брокер «ВТБ Мои инвестиции» и «Открытие Брокер» начали подготовку к интеграции клиентов «Открытия Брокер» в ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

При этом УК «Открытие» не будет участвовать в интеграции «Открытия инвестиций» и ВТБ и продолжит свою работу в качестве отдельного юрлица. Об этом говорится в материалах на сайте «Открытия инвестиций».

Интеграцию намерены завершить в январе 2024 г. Она планируется бесшовной: в случае получения согласия клиентов она произойдет автоматически. Активы будут переводиться в российской депозитарной инфраструктуре.

«Открытие Брокер» направит предложение клиентам о переводе в ВТБ до конца года. В случае их согласия перевод активов будет организован в конце декабря и завершен в январе 2024 г. Тогда у клиентов появится возможность торговать и распоряжаться активами на брокерском счете ВТБ.

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Руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков отметил, что ключевым принципом в ходе интеграции будет сохранение или улучшение инвестиционных условий брокерского обслуживания. По его словам, будет сделано все, чтобы перевод активов прошел бесшовно и инвесторы не пропустили ни одного торгового дня на фондовом рынке.

Брокер «ВТБ Мои инвестиции» предоставляет полный спектр брокерских операций на российском рынке – торговля ценными бумагами, иностранными валютами, драгоценными металлами и производными финансовыми инструментами. Также интегрированным инвесторам станут доступны мобильное приложение «ВТБ Мои инвестиции», инвестиционное консультирование (Advisory и Advisory Pro), Школа инвестора (обучающие курсы по инвестициям) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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