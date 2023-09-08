«Открытие Брокер» начал подготовку к переводу клиентов в ВТБ

«Открытие Брокер» направит предложение клиентам о переводе в ВТБ до конца года. В случае их согласия перевод активов будет организован в конце декабря и завершен в январе 2024 г. Тогда у клиентов появится возможность торговать и распоряжаться активами на брокерском счете ВТБ.