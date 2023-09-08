«Открытие Брокер» начал подготовку к переводу клиентов в ВТБ
Интеграцию намерены завершить в январе 2024 г. Она планируется бесшовной: в случае получения согласия клиентов она произойдет автоматически. Активы будут переводиться в российской депозитарной инфраструктуре.
Руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков отметил, что ключевым принципом в ходе интеграции будет сохранение или улучшение инвестиционных условий брокерского обслуживания. По его словам, будет сделано все, чтобы перевод активов прошел бесшовно и инвесторы не пропустили ни одного торгового дня на фондовом рынке.
Брокер «ВТБ Мои инвестиции» предоставляет полный спектр брокерских операций на российском рынке – торговля ценными бумагами, иностранными валютами, драгоценными металлами и производными финансовыми инструментами. Также интегрированным инвесторам станут доступны мобильное приложение «ВТБ Мои инвестиции», инвестиционное консультирование (Advisory и Advisory Pro), Школа инвестора (обучающие курсы по инвестициям) и др.