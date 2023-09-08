NASDAQ получила одобрение SEC на первый тип ордера на базе ИИ
NASDAQ получила одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на запуск Dynamic M-ELO – первого биржевого ордера на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте биржи.
Ордер — поручение, которое направляется инвестором брокеру для осуществления покупки или продажи инструментов на бирже. Существуют разные типы ордеров, в том числе рыночный и лимитный. В первом случае покупка или продажа по заявке инвестора происходит автоматически по рыночной стоимости, во втором – при достижении заданной инвестором цены.
Традиционный тип ордера от NASDAQ подбирает контрагентов-единомышленников с долгосрочными инвестиционными горизонтами, требуя от каждой стороны сделки подождать короткий период времени перед торговлей. Подбор происходит на нейтральной брокерской бирже, регулируемой SEC.
Новый тип ордера – Dynamic M-ELO – будет использовать ИИ для предоставления участникам сделок изменений в режиме реального времени. Этот тип ордера призван улучшить скорость исполнения сделок и уменьшить влияние на рынок, а также повысить ликвидность, отмечает NASDAQ.
В новом типе ордера применяется модель искусственного интеллекта, которая учитывает более 140 факторов. При тестировании этой модели среднее совокупное улучшение составило более 30%.
Традиционный тип ордера M-ELO изначально был разработан с использованием статического периода удержания, установленного для обычных, неспецифичных рыночных условий. На основе исследований и отзывов о традиционном типе ордера NASDAQ разработала Dynamic M-ELO с использованием ИИ. Последний продемонстрировал увеличение скорости исполнения на 20,3% и снижение наценок на 11,4%.