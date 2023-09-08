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NASDAQ получила одобрение SEC на первый тип ордера на базе ИИ

Ведомости

NASDAQ получила одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на запуск Dynamic M-ELO – первого биржевого ордера на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте биржи.

Ордер — поручение, которое направляется инвестором брокеру для осуществления покупки или продажи инструментов на бирже. Существуют разные типы ордеров, в том числе рыночный и лимитный. В первом случае покупка или продажа по заявке инвестора происходит автоматически по рыночной стоимости, во втором – при достижении заданной инвестором цены.

Традиционный тип ордера от NASDAQ подбирает контрагентов-единомышленников с долгосрочными инвестиционными горизонтами, требуя от каждой стороны сделки подождать короткий период времени перед торговлей. Подбор происходит на нейтральной брокерской бирже, регулируемой SEC.

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Новый тип ордера – Dynamic M-ELO – будет использовать ИИ для предоставления участникам сделок изменений в режиме реального времени. Этот тип ордера призван улучшить скорость исполнения сделок и уменьшить влияние на рынок, а также повысить ликвидность, отмечает NASDAQ.

В новом типе ордера применяется модель искусственного интеллекта, которая учитывает более 140 факторов. При тестировании этой модели среднее совокупное улучшение составило более 30%.

Традиционный тип ордера M-ELO изначально был разработан с использованием статического периода удержания, установленного для обычных, неспецифичных рыночных условий. На основе исследований и отзывов о традиционном типе ордера NASDAQ разработала Dynamic M-ELO с использованием ИИ. Последний продемонстрировал увеличение скорости исполнения на 20,3% и снижение наценок на 11,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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