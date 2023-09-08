NASDAQ получила одобрение SEC на первый тип ордера на базе ИИ

Ордер — поручение, которое направляется инвестором брокеру для осуществления покупки или продажи инструментов на бирже. Существуют разные типы ордеров, в том числе рыночный и лимитный. В первом случае покупка или продажа по заявке инвестора происходит автоматически по рыночной стоимости, во втором – при достижении заданной инвестором цены.