СПбМТСБ объявила о временной приостановке торгов

«СПбМТСБ» – крупнейшая товарная биржа России, которая организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, сжиженного газа, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. Через нее проходит около 99% объемов организованных торгов в этих сегментах рынка в РФ. По итогам 2022 г. в секциях СПбМТСБ зарегистрировано более 5300 организаций-участников торгов и их клиентов.