СПбМТСБ объявила о временной приостановке торгов
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая бирже (СПбМТСБ) сообщила о временной приостановке торгов. Причины товарная площадка не уточнила.
«В 11:25 мск торги в товарных секциях АО "СПбМТСБ" будут приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за причинённые неудобства», – говорится в сообщении биржи.
Представитель СПбМТСБ в разговоре с «Ведомостями» от комментариев отказался.
Позднее площадка сообщила, что торги в товарных секциях (за исключением секции «Газ природный») возобновятся в режиме «двусторонний встречный аукцион» с 12:45 мск до 14:00 мск. Торги в секции «Лес и стройматериалы» возобновятся в режиме «односторонний аукцион»: подача заявок на продажу будет возможна с 12:50 до 13:20 мск, подача заявок на покупку станет возможна в период с 13:20 мск до 13:55 мск.
Торги в секции «Газ природный» в режиме «двусторонний встречный аукцион» будут возобновлены и продолжаться по инструментам: со сроком поставки «на сутки» на балансовом пункте Локосово с 12:45 до 13:15, Надым с 13:15 до 13:45 мск, СЭТ товарных секций доступна для снятия ранее выставленных заявок.
«СПбМТСБ» – крупнейшая товарная биржа России, которая организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, сжиженного газа, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. Через нее проходит около 99% объемов организованных торгов в этих сегментах рынка в РФ. По итогам 2022 г. в секциях СПбМТСБ зарегистрировано более 5300 организаций-участников торгов и их клиентов.