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Инвестиции

Акции «Группы Позитив» продолжают дешеветь после новости о дивидендах

Ведомости

В ходе торгов 17 октября на Мосбирже стоимость акций «Группы Позитив» снизилась на 3,26% до минимума 2433,4 руб. По состоянию на 18:38 мск бумаги торговались на уровне 2470,8 руб. (-2,84%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3 238,35 пункта (+0,11%). С начала года бенчмарк вырос на 49%, котировки компании – на 88%.

Котировки снижаются второй день подряд. 16 октября снижение составило -5,3%. В этот день «Группа Позитив» утвердила новую редакцию дивидендной политики, актуализировав ее в соответствии с уже применяемой в компании практикой. Согласно документу, компания планирует ежегодно направлять на дивиденды от 50 до 100% управленческой чистой прибыли (NIC).

В рамках утвержденной дивидендной политики «Группа Позитив» планирует выплачивать дивиденды не менее одного раза в год. В 2023 г. компания уже направила на дивиденды 3,75 млрд руб., осуществив две выплаты в размере 50% и 25% от суммы NIC по итогам 2022 г.

Выручка «Группы Позитив» за первое полугодие 2023 г. выросла на 34% год к году до 4,7 млрд руб., следует из отчетности по МСФО. Показатель EBITDA оказался отрицательным (-1,7 млрд руб.). Чистый убыток до учета капитализации расходов (NIC) составил 1,8 млрд руб., а чистый убыток по стандартам МСФО – 400 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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