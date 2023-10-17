Акции «Группы Позитив» продолжают дешеветь после новости о дивидендах
В ходе торгов 17 октября на Мосбирже стоимость акций «Группы Позитив» снизилась на 3,26% до минимума 2433,4 руб. По состоянию на 18:38 мск бумаги торговались на уровне 2470,8 руб. (-2,84%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3 238,35 пункта (+0,11%). С начала года бенчмарк вырос на 49%, котировки компании – на 88%.
Котировки снижаются второй день подряд. 16 октября снижение составило -5,3%. В этот день «Группа Позитив» утвердила новую редакцию дивидендной политики, актуализировав ее в соответствии с уже применяемой в компании практикой. Согласно документу, компания планирует ежегодно направлять на дивиденды от 50 до 100% управленческой чистой прибыли (NIC).
В рамках утвержденной дивидендной политики «Группа Позитив» планирует выплачивать дивиденды не менее одного раза в год. В 2023 г. компания уже направила на дивиденды 3,75 млрд руб., осуществив две выплаты в размере 50% и 25% от суммы NIC по итогам 2022 г.
Выручка «Группы Позитив» за первое полугодие 2023 г. выросла на 34% год к году до 4,7 млрд руб., следует из отчетности по МСФО. Показатель EBITDA оказался отрицательным (-1,7 млрд руб.). Чистый убыток до учета капитализации расходов (NIC) составил 1,8 млрд руб., а чистый убыток по стандартам МСФО – 400 млн руб.