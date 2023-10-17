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Инвестиции

Чистая прибыль Goldman Sachs в III квартале упала в 1,5 раза

Ведомости

Прибыль американского банка Goldman Sachs Group в III квартале 2023 г. составила $2,1 млрд, снизившись на 33% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Прибыль на акцию ($5,47) превзошла ожидания аналитиков, опрошенных Factset, которые ожидали $5,42 на акцию.

Это восьмой квартал подряд, когда Goldman сообщает о снижении прибыли по сравнению с прошлым годом.  

При этом выручка составила $11,8 млрд (-1% в годовом выражении). Этот показатель также превышает ожидания аналитиков, прогнозировавших выручку на уровне $11,2 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, прибыль за квартал отражает продолжающийся финансовый удар, который испытывает американский банк, поскольку он отказался от некогда разрекламированных услуг по потребительскому кредитованию. На прошлой неделе он объявил о продаже специализированного кредитора Greensky и избавился от практически всех своих остатков по потребительским кредитам.

Goldman взял на себя несколько обвинений, которые привели к снижению прибыли до налогообложения почти на $1 млрд. Списания старых инвестиций в подразделение по управлению активами составили $728 млн, а Greensky обошлась еще в $203 млн. Годовая доходность собственного капитала за квартал снизилась на 3,1 процентных пункта до 7,1%. При этом доходы от инвестиционно-банковской и торговой деятельности Goldman мало изменились по сравнению с прошлым годом.   

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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