Чистая прибыль Goldman Sachs в III квартале упала в 1,5 раза
Прибыль американского банка Goldman Sachs Group в III квартале 2023 г. составила $2,1 млрд, снизившись на 33% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Прибыль на акцию ($5,47) превзошла ожидания аналитиков, опрошенных Factset, которые ожидали $5,42 на акцию.
Это восьмой квартал подряд, когда Goldman сообщает о снижении прибыли по сравнению с прошлым годом.
При этом выручка составила $11,8 млрд (-1% в годовом выражении). Этот показатель также превышает ожидания аналитиков, прогнозировавших выручку на уровне $11,2 млрд, пишет The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, прибыль за квартал отражает продолжающийся финансовый удар, который испытывает американский банк, поскольку он отказался от некогда разрекламированных услуг по потребительскому кредитованию. На прошлой неделе он объявил о продаже специализированного кредитора Greensky и избавился от практически всех своих остатков по потребительским кредитам.
Goldman взял на себя несколько обвинений, которые привели к снижению прибыли до налогообложения почти на $1 млрд. Списания старых инвестиций в подразделение по управлению активами составили $728 млн, а Greensky обошлась еще в $203 млн. Годовая доходность собственного капитала за квартал снизилась на 3,1 процентных пункта до 7,1%. При этом доходы от инвестиционно-банковской и торговой деятельности Goldman мало изменились по сравнению с прошлым годом.