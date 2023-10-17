Чистая прибыль Goldman Sachs в III квартале упала в 1,5 раза

Goldman взял на себя несколько обвинений, которые привели к снижению прибыли до налогообложения почти на $1 млрд. Списания старых инвестиций в подразделение по управлению активами составили $728 млн, а Greensky обошлась еще в $203 млн. Годовая доходность собственного капитала за квартал снизилась на 3,1 процентных пункта до 7,1%. При этом доходы от инвестиционно-банковской и торговой деятельности Goldman мало изменились по сравнению с прошлым годом.