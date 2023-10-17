Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал дивиденды за 2022 г.

По итогам шести месяцев 2023 г. чистая прибыль «Ростелекома» выросла на 18% в годовом выражении до 26,9 млрд руб. За два года показатель увеличился на 17%, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 15% год к году до 324,5 млрд руб. За два года ее рост составил 20%. Показатель OIBDA за первое полугодие 2023 г. вырос на 8% до 135,1 млрд руб. (за два года рост +21%). Рентабельность по OIBDA составила 41,6% против 44,2% за первое полугодие 2022 г.