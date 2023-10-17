Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал дивиденды за 2022 г.
Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2022 г. в размере 5,4465 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Общая сумма, направленная на выплату дивидендов, может составить 19 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
На фоне сообщения стоимость обыкновенных акций «Ростелекома» выросла на 2,52% до дневного максимума 77,7 руб. По состоянию на 17:10 мск акции стоили 77,35 руб. (+2,06 %). Индекс Мосбиржи в это время составлял 3 245,8 пункта (+0,34%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании – на 38%.
По итогам 2021 г. компания выплатила дивиденды в размере 4,56 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Суммарно компания направила на выплату дивидендов 15,9 млрд руб., что составило 50% от чистой прибыли по МСФО за 2021 г.
Совет директоров также утвердил дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 г. – 1 декабря 2023 г.
Годовое собрание акционеров назначено на 20 ноября, оно пройдет в заочной форме. В нем смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 28 октября.
По итогам шести месяцев 2023 г. чистая прибыль «Ростелекома» выросла на 18% в годовом выражении до 26,9 млрд руб. За два года показатель увеличился на 17%, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 15% год к году до 324,5 млрд руб. За два года ее рост составил 20%. Показатель OIBDA за первое полугодие 2023 г. вырос на 8% до 135,1 млрд руб. (за два года рост +21%). Рентабельность по OIBDA составила 41,6% против 44,2% за первое полугодие 2022 г.