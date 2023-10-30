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Инвестиции

Группа ЛСР за девять месяцев увеличила прибыль в 11 раз

Ведомости

Чистая прибыль группы ЛСР за девять месяцев 2023 г. выросла в 11 раз до 32,85 млрд руб., следует из отчета по РСБУ.

Акции группы в ходе торгов 30 октября дорожали на 2,26% до 729 руб. По состоянию на стоимость бумаг снижалась на 13:41 мск снижалась на 0,03% и составляла 708,8 руб. Индекс Мосбиржи в это ремя находился на уроне 3237,72 пункта (+0,42%).

Выручка за январь – сентябрь выросла в пять раз и составила 38,3 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась в семь раз до 35,64 млрд руб.

Группа ЛСР – крупная строительная корпорация, занимается строительством и продажей недвижимости, производством строительных материалов. Компания работает в Санкт-Петербурге, в Москве и Екатеринбурге.

Группа осуществила первичное публичное размещение акций в 2007 г. Free-float составил 25,19%. Бумаги торгуются на Мосбирже под тикером LSRG.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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