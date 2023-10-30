Группа ЛСР за девять месяцев увеличила прибыль в 11 раз
Чистая прибыль группы ЛСР за девять месяцев 2023 г. выросла в 11 раз до 32,85 млрд руб., следует из отчета по РСБУ.
Акции группы в ходе торгов 30 октября дорожали на 2,26% до 729 руб. По состоянию на стоимость бумаг снижалась на 13:41 мск снижалась на 0,03% и составляла 708,8 руб. Индекс Мосбиржи в это ремя находился на уроне 3237,72 пункта (+0,42%).
Выручка за январь – сентябрь выросла в пять раз и составила 38,3 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась в семь раз до 35,64 млрд руб.
Группа ЛСР – крупная строительная корпорация, занимается строительством и продажей недвижимости, производством строительных материалов. Компания работает в Санкт-Петербурге, в Москве и Екатеринбурге.
Группа осуществила первичное публичное размещение акций в 2007 г. Free-float составил 25,19%. Бумаги торгуются на Мосбирже под тикером LSRG.