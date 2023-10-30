Группа ЛСР за девять месяцев увеличила прибыль в 11 раз

Акции группы в ходе торгов 30 октября дорожали на 2,26% до 729 руб. По состоянию на стоимость бумаг снижалась на 13:41 мск снижалась на 0,03% и составляла 708,8 руб. Индекс Мосбиржи в это ремя находился на уроне 3237,72 пункта (+0,42%).