Чистая прибыль «Смарттехгрупп» за 2023 год выросла на 42%

Активы группы за 12 месяцев 2023 г. выросли на 23% до 6,5 млрд руб. Это связано как с увеличением портфеля займов, так и с ростом прочих активов. Капитала группы вырос на 77% до 3,8 млрд руб., что стало результатом привлечения средств в ходе pre-IPO и DPO (прямое публичное предложение), а также капитализации полученной прибыли.