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Чистая прибыль «Смарттехгрупп» за 2023 год выросла на 42%

Ведомости

Материнская компания финтех-сервиса CarMoney «Смарттехгрупп» (СТГ) сообщила, что ее чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г. выросла на 42% г/г. до 554 млн руб., что стало рекордом в истории работы компании.

Динамика чистой прибыли в IV квартале составила +71% г/г как результат роста оборотов и рентабельности основного бизнеса, отметили в компании.

На открытии торгов 3 апреля акции СТГ выросли на 2,04% до 2,67 руб. за бумагу. По состоянию на 10:19 мск их стоимость начала нижаться и составила 2,6 руб. (-0,63%).

Выручка группы в 2023 г. увеличилась на 18% г/г в рамках ожиданий и достигла 3,2 млрд руб. К концу года динамика выручки заметно улучшилась за счет стабильного роста портфеля займов при сохранении средней ставки по займам (на уровне 80+), пояснили в компании.

Показатель OIBDA группы увеличился на 9% г/г до 1,9 млрд руб. Темпы роста выручки выше динамики OIBDA из-за расходов на маркетинг, нацеленных на рост объемов продаж и клиентской базы.

В отчетный период рентабельность капитала (ROE) составила 18,7%, что незначительно ниже в сравнении с показателем за 2022 г. (19,7%), но существенно выше прогноза компании по году (17,9%). Скорректированная ROE (без учета разовых расходов на сделки pre-IPO и DPO) в 2023 г. составила 21,6%.

Активы группы за 12 месяцев 2023 г. выросли на 23% до 6,5 млрд руб. Это связано как с увеличением портфеля займов, так и с ростом прочих активов. Капитала группы вырос на 77% до 3,8 млрд руб., что стало результатом привлечения средств в ходе pre-IPO и DPO (прямое публичное предложение), а также капитализации полученной прибыли.

Объем привлеченных средств за год снизился на 19% до 2,3 млрд руб. Компания отмечает, что это привело к улучшению структуры фондирования. Показатель чистого долга снизился на 26%, на конец года составил 1,9 млрд руб.

СТГ провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Мосбирже 2 июля 2023 г. Компания выпустила акции на общую сумму 600 млн руб.

CarMoney – финтех-сервис (зарегистрирован как МФО) по выдаче займов под залог автомобиля. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2023 г. входит в топ-10 МФО по размеру портфеля и объему чистой прибыли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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