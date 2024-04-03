Чистая прибыль «Смарттехгрупп» за 2023 год выросла на 42%
Материнская компания финтех-сервиса CarMoney «Смарттехгрупп» (СТГ) сообщила, что ее чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г. выросла на 42% г/г. до 554 млн руб., что стало рекордом в истории работы компании.
Динамика чистой прибыли в IV квартале составила +71% г/г как результат роста оборотов и рентабельности основного бизнеса, отметили в компании.
На открытии торгов 3 апреля акции СТГ выросли на 2,04% до 2,67 руб. за бумагу. По состоянию на 10:19 мск их стоимость начала нижаться и составила 2,6 руб. (-0,63%).
Выручка группы в 2023 г. увеличилась на 18% г/г в рамках ожиданий и достигла 3,2 млрд руб. К концу года динамика выручки заметно улучшилась за счет стабильного роста портфеля займов при сохранении средней ставки по займам (на уровне 80+), пояснили в компании.
Показатель OIBDA группы увеличился на 9% г/г до 1,9 млрд руб. Темпы роста выручки выше динамики OIBDA из-за расходов на маркетинг, нацеленных на рост объемов продаж и клиентской базы.
В отчетный период рентабельность капитала (ROE) составила 18,7%, что незначительно ниже в сравнении с показателем за 2022 г. (19,7%), но существенно выше прогноза компании по году (17,9%). Скорректированная ROE (без учета разовых расходов на сделки pre-IPO и DPO) в 2023 г. составила 21,6%.
Активы группы за 12 месяцев 2023 г. выросли на 23% до 6,5 млрд руб. Это связано как с увеличением портфеля займов, так и с ростом прочих активов. Капитала группы вырос на 77% до 3,8 млрд руб., что стало результатом привлечения средств в ходе pre-IPO и DPO (прямое публичное предложение), а также капитализации полученной прибыли.
Объем привлеченных средств за год снизился на 19% до 2,3 млрд руб. Компания отмечает, что это привело к улучшению структуры фондирования. Показатель чистого долга снизился на 26%, на конец года составил 1,9 млрд руб.
СТГ провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Мосбирже 2 июля 2023 г. Компания выпустила акции на общую сумму 600 млн руб.
CarMoney – финтех-сервис (зарегистрирован как МФО) по выдаче займов под залог автомобиля. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2023 г. входит в топ-10 МФО по размеру портфеля и объему чистой прибыли.