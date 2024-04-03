Котировки золота на торгах впервые в истории поднялись выше $2300

Среди драйверов, которые толкают стоимость золота на торгах вверх, ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты выделяли стремление инвесторов защитить свои сбережения от последствий возможного усиления геополитической напряженности. В частности, рынок реагирует на риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке и рисков ухудшения экономической ситуации в США. Дополнительным фактором роста стоимости золота может быть ожидание скорого перехода Федеральной резервной системы (ФРС) США к снижению ставок.