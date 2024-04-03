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Котировки золота на торгах впервые в истории поднялись выше $2300

Ведомости

Стоимость золота на торгах впервые в истории превысила $2300 за тройскую унцию. Максимально котировки июньского фьючерса на драгоценный металл поднимались до $2307,4 – на 1,2% выше закрытия основных торгов 2 апреля.

К 11:24 мск стоимость золота скорректировалась до $2288,95 за тройскую унцию. С закрытия торгов предыдущего дня она увеличилась на 0,3%. С начала 2023 г. котировки драгметалла выросли на 10,5%.

Среди драйверов, которые толкают стоимость золота на торгах вверх, ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты выделяли стремление инвесторов защитить свои сбережения от последствий возможного усиления геополитической напряженности. В частности, рынок реагирует на риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке и рисков ухудшения экономической ситуации в США. Дополнительным фактором роста стоимости золота может быть ожидание скорого перехода Федеральной резервной системы (ФРС) США к снижению ставок.

По мнению опрошенных «Ведомостями» аналитиков, цены на золото продолжат расти до конца 2024 г. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов ожидает повышения стоимости до $2400 за тройскую унцию – на 4% выше текущего уровня. Руководитель отдела портфельных решений брокера Go Invest Сергей Шемякин прогнозирует рост котировок до $2700–3000 (+17-30% к текущему уровню).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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