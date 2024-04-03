Котировки золота на торгах впервые в истории поднялись выше $2300
Стоимость золота на торгах впервые в истории превысила $2300 за тройскую унцию. Максимально котировки июньского фьючерса на драгоценный металл поднимались до $2307,4 – на 1,2% выше закрытия основных торгов 2 апреля.
К 11:24 мск стоимость золота скорректировалась до $2288,95 за тройскую унцию. С закрытия торгов предыдущего дня она увеличилась на 0,3%. С начала 2023 г. котировки драгметалла выросли на 10,5%.
Среди драйверов, которые толкают стоимость золота на торгах вверх, ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты выделяли стремление инвесторов защитить свои сбережения от последствий возможного усиления геополитической напряженности. В частности, рынок реагирует на риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке и рисков ухудшения экономической ситуации в США. Дополнительным фактором роста стоимости золота может быть ожидание скорого перехода Федеральной резервной системы (ФРС) США к снижению ставок.
По мнению опрошенных «Ведомостями» аналитиков, цены на золото продолжат расти до конца 2024 г. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов ожидает повышения стоимости до $2400 за тройскую унцию – на 4% выше текущего уровня. Руководитель отдела портфельных решений брокера Go Invest Сергей Шемякин прогнозирует рост котировок до $2700–3000 (+17-30% к текущему уровню).