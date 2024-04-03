Alibaba выкупила собственные акции на $4,8 млрд

С начала года акции в ходе торгов на Гонконгской бирже потеряли более 6% своей стоимости на фоне растущих опасений по поводу падения доходов и ухудшения потребления в Китае. По состоянию на закрытие торговой сессии 2 апреля их цена составила 75,6 гонконгских долларов ($9,66).