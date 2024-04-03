Alibaba выкупила собственные акции на $4,8 млрд
Alibaba Group выкупила свои акции на сумму $4,8 млрд за IV финансовый квартал, завершившийся в марте, сообщил китайская компания электронной коммерции, передает Reuters.
Это второй по величине обратный выкуп акций после усиления компанией плана по выкупу акций в феврале. Компания увеличила свой план обратного выкупа акций еще на $25 млрд. Таким образом, она пытается успокоить инвесторов, обеспокоенных перспективами ее роста, поскольку она сталкивается с новыми рыночными конкурентами, такими как Pinduoduo (PDD), отмечает агентство.
В предыдущем квартале Alibaba выкупила акции на сумму $2,9 млрд. Бумаги компании торгуются на биржах в Гонконге и в США.
С начала года акции в ходе торгов на Гонконгской бирже потеряли более 6% своей стоимости на фоне растущих опасений по поводу падения доходов и ухудшения потребления в Китае. По состоянию на закрытие торговой сессии 2 апреля их цена составила 75,6 гонконгских долларов ($9,66).
На Нью-йоркской фондовой бирже бумаги интернет-гиганта потеряли 5,9% c начала года. По состоянию на закрытие торгов 2 апреля их цена составила $72,91.