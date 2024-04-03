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Alibaba выкупила собственные акции на $4,8 млрд

Ведомости

Alibaba Group выкупила свои акции на сумму $4,8 млрд за IV финансовый квартал, завершившийся в марте, сообщил китайская компания электронной коммерции, передает Reuters.

Это второй по величине обратный выкуп акций после усиления компанией плана по выкупу акций в феврале. Компания увеличила свой план обратного выкупа акций еще на $25 млрд. Таким образом, она пытается успокоить инвесторов, обеспокоенных перспективами ее роста, поскольку она сталкивается с новыми рыночными конкурентами, такими как Pinduoduo (PDD), отмечает агентство.

В предыдущем квартале Alibaba выкупила акции на сумму $2,9 млрд. Бумаги компании торгуются на биржах в Гонконге и в США.

С начала года акции в ходе торгов на Гонконгской бирже потеряли более 6% своей стоимости на фоне растущих опасений по поводу падения доходов и ухудшения потребления в Китае. По состоянию на закрытие торговой сессии 2 апреля их цена составила 75,6 гонконгских долларов ($9,66).

На Нью-йоркской фондовой бирже бумаги интернет-гиганта потеряли 5,9% c начала года. По состоянию на закрытие торгов 2 апреля их цена составила $72,91.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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