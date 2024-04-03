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АКРА повысило кредитный рейтинг «Тинькофф» до АА-(RU)

Ведомости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг АО «Тинькофф банк» с А+(RU) до АА-(RU). По компании установили позитивный прогноз, сообщается на сайте АКРА.

Акции материнской компании банка – «ТКС холдинга» – в 16:07 мск торговались по 3187 руб. – на 0,1% выше уровня закрытия основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Московской биржи составил 3381,9 пункта и прибавив с закрытия 0,3%, финансовый индекс вырос на 1,5% до 11 112,7 п. 

Торги акциями «ТКС холдинга» после редомицилляции стартовали 18 марта. С того момента котировки компании увеличились на 3,1%, бенчмарки – на 2,6 и 3,2% соответственно.

Предыдущий рейтинг банка «Тинькофф» означал умеренно высокий уровень кредитоспособности с чувствительностью к воздействию негативных изменений в сферах бизнеса, финансов и экономики. Рейтинг АА-(RU) означает высокий уровень кредитоспособности, незначительно ниже максимального.

Агентство повысило рейтинг банка после пересмотра его значимости для финансовой системы России, уточняется в сообщении АКРА. Новый рейтинг отражает существенный рост доли «Тинькофф» в общем объеме средства, привлеченных от физлиц в 2023 г., а также на повышение доли в активах банковской системы страны. АКРА пояснило, что дополнительную финансовую устойчивость «Тинькофф» придает расширение масштабов деятельности и капитала, в том числе за счет планируемой покупки «Росбанка». 

Также АКРА подтвердило рейтинг BB+(RU) для бессрочных замещающих облигаций «Тинькофф» АКРА. Такой рейтинг указывает на устойчивую кредитоспособность в краткосрочной перспективе при высокой чувствительности к неблагоприятным рыночным и экономическим факторам.

Совет директоров «ТКС холдинга» предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу, сообщалось на сайте центра раскрытия корпоративной инфтормации 14 марта. Менеджмент «ТКС холдинга» решил провести допэмиссию акций для покупки Росбанка объемом 130 млн бумаг по цене 3423,6 руб. Исходя из указанной цены, объем допэмиссии может составить 445,1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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