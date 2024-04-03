АКРА повысило кредитный рейтинг «Тинькофф» до АА-(RU)

Агентство повысило рейтинг банка после пересмотра его значимости для финансовой системы России, уточняется в сообщении АКРА. Новый рейтинг отражает существенный рост доли «Тинькофф» в общем объеме средства, привлеченных от физлиц в 2023 г., а также на повышение доли в активах банковской системы страны. АКРА пояснило, что дополнительную финансовую устойчивость «Тинькофф» придает расширение масштабов деятельности и капитала, в том числе за счет планируемой покупки «Росбанка».