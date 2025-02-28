Акции «Аэрофлота» дорожают на фоне предложения МИДа вернуть рейсы в США
Обыкновенные акции «Аэрофлота» прибавляют в цене более 3% на фоне предложения российского МИДа восстановить прямое авиасообщение с США. На 15:15 мск стоимость акций достигла 73,5 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи.
На пике в течение дня стоимость бумаг достигала 74,7 руб., тогда как до сообщения стоимость составляла ниже 72 руб. 28 февраля МИД сообщил, что Москва и Вашингтон в ходе переговоров 27 февраля в Стамбуле обсудили возобновление прямого авиасообщения.
На переговорах стороны также обсудили пути преодоления «раздражителей, доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций». В том числе согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США.
«Затрагивались также вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период 2016-2018 гг. Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран», – добавили в ведомстве. В МИД РФ отметили, что переговоры прошли «в содержательном и деловом ключе».
О восстановлении работы диппредставительств РФ и США договорились по итогам переговоров в саудовском Эр-Рияде 18 февраля. Кроме того, на встрече в Саудовской Аравии стороны условились создавать условия для возобновления сотрудничества между РФ и США в полном объеме, а также назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.